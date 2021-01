Alejandro Cabra Hernandez

Conforme. Así dijo estar Juan Cruz Real tras el juego mostrado por su equipo, el América de Cali, en la derrota 2-1 de visita a Junior por la tercera fecha de la Liga.



Atribuyó a la expulsión tempranera de Kevin Andrade la imposibilidad de seguir con el plan de juego planteado, que aspiraba a hacer una presión alta e intensa en campo rival



"No vi la jugada, más allá de que pudo haber sido expulsión o no, lo cierto es que desde que estuvimos con 10 no pudimos hacer nuestra presión. Aguantamos mientras ellos tuvieron 11 y después con la expulsión de ellos mejoramos", comentó.



No dudó en asegurar que "merecimos más de lo que nos llevamos. En el segundo tiempo tuvimos las mejores opciones y Viera nos hace un gol de otro partido. Lo felicito porque es uno de los mejores pateadores de la Liga".



"Me voy con buenas sensaciones y seguro que jugando así vamos a ser duros para cualquier rival. Estuvimos a la altura del partido con muchas bajas", concluyó el argentino.

Por su parte, Adrián Ramos, quien volvió a la actividad tras algunos percances de salud, manifestó estar "contento de volver a competir y tranquilo por la actitud que tuvimos durante todo el juego. Seguiremos trabajando y pensaremos en lo que viene".