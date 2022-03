Ausencia de Teófilo en el clásico, jugadores que llegarían al América de Cali: Juan Carlos Osorio habló claro

Juan Carlos Osorio volvió a comparecer ante la prensa este viernes previo al clásico frente al Deportivo Cali, y como siempre tocó temas candentes que tienen que ver con el cuadro rojo y con su rival de patio, así como el nivel que viene mostrando la liga colombiana reflejado en las eliminaciones de Millonarios y Nacional en Copa Libertadores.



En cuanto a lo que está preparando para enfrentar al Cali, al técnico de los escarlatas no le disgusta la idea de juntar desde el primer minuto a Adrián Ramos con Alejandro Quintana, que fue la dupla que destrabo el partido anterior frente al Caldas, gracias a los goles del argentino y a las habilitaciones del colombiano.



"Lo hemos estado considerando, el de jugar con Quintana-Ramos. El juego anterior nos dio un muy buen resultado. Cada juego trae sus propios cuestionamientos y eso lo hemos trabajado en la semana. Eso es un posible escenario y todavía no sabemos si eso será el escenario de este sábado", señaló.



Sobre el rival, el técnico manifestó que le tiene mucho respeto porque viene de ser el campeón del fútbol colombiano.



"Tengo mucha admiración por el rival que tenemos al frente. Es el actual campeón de Colombia y tiene un gran técnico. Es un equipo que está sufriendo como varios equipos que sufren la ida de varios jugadores. Vuelvo y digo, hoy en día él (Dudamel) es mucho mejor a lo que fue hace tres meses".



En cuanto a la ausencia de Teófilo Gutiérrez por sanción, Osorio lo lamentó porque considera que es de esos jugadores maliciosos que interpretan muy bien cada partido.



"Sinceramente lamento la ausencia de Teo. Su malicia, calidad de juego e inteligencia atraen mucho el juego. Disfruto ver la malicia de jugadores como él o como Vásquez. De verdad es una lástima no tener a Teo por que pierde el show, el espectáculo. Lo voy a extrañar", expresó Osorio.



Reconoció que hay dos jugadores que podrían llegar al América: "El club está en negociaciones con un par de jugadores. Por proteger esas negociaciones no diré nada. Entre hoy y mañana habría una respuesta sobre lo que se intentó traer".



Por último Osorio dio a entrever que hay qué revisar el sistema del campeonato colombiano para obtener un mejor nivel y evitar tantas lesiones.



"No podemos pretender tener una liga de alto nivel teniendo competiciones cada 43 días cuando ese es el tiempo que se necesita para que los jugadores se recuperen. Por eso es que tenemos gran cantidad de lesionados. Necesitamos por el bien del fútbol colombiano recapacitar el calendario", puntualizó.



América se mide el sábado a un Deportivo Cali, ambos equipos con necesidad de un buen resultado.