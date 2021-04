"A mí no me mueve la plata": Juan Carlos Osorio habló con El País sobre su posible llegada al América de Cali

Daniel Molina Durango

El primer paso ya está dado por las dos partes. Hay serios acercamientos. Y si todo marcha en medio del buen ambiente con que comenzó, en breve el técnico risaraldense Juan Carlos Osorio, de 59 años, se sentará en el banco del América.



Los ‘Diablos’ llegaron a un acuerdo para terminar el contrato del entrenador Juan Cruz el miércoles pasado, luego de nueve meses en los que el argentino les dio un título de la Liga colombiana en el 2020 y después de una irregular campaña en esta temporada.



Sucedió un día después de que América regresara a Colombia con su segunda derrota (2-1) en dos salidas en la Copa Libertadores, esta vez a manos del Atlético Mineiro, en Brasil.



De inmediato, el nombre de Osorio, que hacía pocos días había comenzado a sonar, aun con Cruz sentado en el banco rojo, tomó mayor fuerza como posible técnico del América.



En horas de la mañana de este jueves, el máximo accionista del club escarlata, Tulio Gómez, y el presidente de la institución, Mauricio Romero (ver entrevista anexa), habían corroborado que Osorio es uno de los candidatos en la carpeta, aunque no dieron detalles de las conversaciones con el entrenador nacido en Santa Rosa de Cabal.



El propio Osorio también ha sido muy hermético. Casi que ha preferido guardar silencio absoluto, pero ayer tuvo un diálogo telefónico de diez minutos con El País y admitió que existe la posibilidad de vincularse a la familia americana.



“No me puedo comprometer con nada que no sea realidad. ¿Cuál es la realidad? Hay un acercamiento de América. Sí. Yo les dije que hasta que no terminara el proceso actual, no estaba interesado, porque yo sé cómo son los medios en Colombia. Entonces van a decir que le hice la cama, que le moví el tapete (al técnico Juan Cruz), y yo disto de ser eso. Soy un hombre muy responsable, soy un profesional a carta cabal, y yo no me apoyo en los hombros de nadie para sobresalir”, afirmó el profesor Osorio.



“Ellos (América) ya tomaron una decisión, ahora yo estoy tomando las mías, ahora sí podemos hablar, y yo puedo decir ‘esto es lo que a mí me parece’, y de parte de ellos van a decir ‘esto es lo que nos parece a nosotros’”, manifestó el técnico, formado en el fútbol de Inglaterra y con amplia trayectoria en Colombia, Estados Unidos, México y Brasil.



“América es un club histórico, es un gran proyecto, un club que no ha ganado la Copa Libertadores, y sería sensacional ganarla con ellos. Si yo llego a ganar con el América, sería el tercer equipo en Colombia con el que gano títulos, Once Caldas, Nacional y ojalá con América”, precisó el técnico, quien fuera mundialista con la Selección de México y se sentara, además, en el banco del combinado absoluto de Paraguay.



“He sido muy firme en mi apreciación con los directivos, con el presidente (Tulio Gómez, de quien es amigo personal). Voy a escuchar el proyecto deportivo. No hay un ofrecimiento, hay un acercamiento”, consideró Osorio.



Al ser interrogado sobre si lo económico sería un factor que lo hiciera considerar su aceptación, contestó: “Yo soy un hombre de principios, no me mueve la plata, yo me puedo quedar sin trabajo otros seis meses, pero me doy mi tiempo, analizo la nómina y digo si me interesa o no el proyecto. Yo no voy a tomar una decisión en dos horas, esto es un proyecto de vida”.



“¿Es un tema principal (lo económico)? No. Yo lo que quiero es un club donde pueda jugar con mi idea. A mí me gusta atacar mínimo con seis (jugadores), a veces con siete, y entonces eso acá causa rubor, causa estragos, porque dicen que el equipo es desbalanceado, que ataca mucho, pero defiende mal, y eso no va a cambiar, porque yo no voy a cambiar la interpretación que tengo del juego”, sostuvo el entrenador.



“América tiene una buena nómina”, manifestó, antes de agregar que su esposa es nacida en Cali, hincha de los ‘Diablos’, al igual que la familia de ella, “y eso es importante para mí”.



El interés está. Falta el segundo paso. Sentarse a hablar del proyecto y negociar.

