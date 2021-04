¡Se busca técnico! Tulio Gómez habló del candidato fuerte para llegar al América de Cali

Francisco Henao

Terminado el ciclo de Juan Cruz Real, América se dio a la tarea de buscar el reemplazo ideal que enderece el camino del equipo.



El máximo accionista de los rojos, Tulio Gómez, habló del candidato más fuerte, el mismo que viene sonando desde hace varias semanas cuando la situación de Cruz se hizo insostenible en el banco escarlata.



"Me gustaría tener a Juan Carlos Osorio, pero por el momento no hay nada definido. Un técnico como él no sería para traerlo para este primer semestre, es un técnico para empezar desde el segundo semestre", dijo el dirigente en el programa 'Zona Libre de Humo'.



Sin embargo, el mismo Gómez, también en diálogo con Antena 2 Cali, fue claro sobre los inconvenientes que se darían para concretar lo de Osorio.



"Osorio no es un técnico barato. Él pide un equipo con muy buenos jugadores. Un entrenador de así no va a arriesgar su prestigio para venir a dirigir un equipo que no le dé los futbolistas suficientes, o los que él necesite. Si pensamos en Osorio, él no llegaría para este semestre, a él le gustaría llegar y empezar un torneo desde cero y armar su equipo. La idea es traerlo algún día", confesó Gómez.



El máximo accionista de los rojos aseguró que el lunes 3 de mayo tomarían una decisión final sobre el nuevo estratega de los escarlatas.