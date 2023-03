Volvo For Life: iniciativa que potencia la seguridad en los vehículos

Volvo Cars, marca representada por el Grupo Astara en Colombia, lanza su nueva plataforma de marca For Life, en español también llamada ‘Para la vida’. Esta iniciativa busca demostrar que la seguridad no se limita únicamente al vehículo, sino que trasciende a los sentimientos de las personas a la hora de conducir.



De hecho, la estrategia va de la mano con la llegada de las nuevas tecnologías implementadas a los vehículos de la marca.



Por esto, con la frase “When you feel safe, you can be truly free” (Cuando te sientes seguro, puedes ser verdaderamente libre), la campaña que cuenta con personas influyentes de la música y el deporte, expone sus momentos cotidianos donde al final, la seguridad es la fuerza para conquistarlo todo.



“La seguridad es el ADN de Volvo y es lo que nos diferencia de las otras marcas. Sin embargo, la seguridad no es suficiente. Seguimos evolucionando y escribiendo la historia con vehículos más seguros y tecnológicos. Hemos pasado de comprender a los conductores a entender a las personas, porque creemos que la forma en la que vivimos afecta en cómo conducimos y viceversa. Al comprender esta reciprocidad, podemos evolucionar nuestra posición de liderazgo en seguridad, haciendo que esta sea sinónimo de progreso y libertad”, explica Nicolás Olarte, gerente de posventa de Volvo Cars Colombia.

Lea más: La nueva camioneta SsangYong Rexton Sports 2024 ya está disponible en Colombia

Vale la pena mencionar que Volvo Cars ha buscado diferenciarse por promover una visión cero lesiones fatales en cualquier vehículo nuevo que sale de fábrica, lo que ha inspirado a la marca a incorporar el monitoreo del estado de ánimo de los conductores y ver la seguridad de otra manera sin importar lo avanzado y tecnológico de cada vehículo.



“Trabajamos cada día para que todos los vehículos tengan los más altos estándares de seguridad y éstos, pueden ser tan seguros como la mente que los conduce. Somos conscientes de que nuestros pensamientos, sentimientos y emociones siempre están acompañándonos en cada viaje por lo que nuestras vidas no quedan en suspenso cuando estamos detrás del volante. Durante décadas, nos hemos centrado en cómo se ve la seguridad fuera del vehículo y ahora, nos centramos en cómo se ve la seguridad por dentro, lo que llamamos: seguridad de la mente”, explica Olarte.



Así, la marca busca construir una relación más cercana con las personas que lleve a la confianza es fundamental, lo que, para la compañía, crear estos lazos, es una demostración de que la marca no ve a los clientes como conductores, sino como humanos.



“Hablar de tecnología y seguridad en sí es importante, por eso nos hemos enfocado en mostrar más sobre los beneficios que hay para las personas en cada vehículo que fabricamos. Seguimos construyendo una marca para una demanda futura, evolucionando el concepto de seguridad y, a su vez, marcar el inicio de una nueva era con vehículos que cumplen con todas las expectativas”, finaliza Olarte.