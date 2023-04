Se inaugura el centro de carga pública para carros eléctricos más grande de América Latina

El centro de carga pública para automóviles eléctricos más grande de América Latina se inauguró en el Parque Arauco Kennedy, un centro comercial ubicado en Santiago de Chile, convirtiéndose en el primero del país en contar con un espacio de este tipo para uso público.



Esta nueva zona tendrá 170 cargadores JuiceBox socket, que estarán disponibles en el estacionamiento -1 y -2 de mall Parque Arauco Kennedy. Estos cargadores cuentan con una potencia de 7kW y permiten una carga completa de los vehículos en algunas horas.



El Gerente de Excelencia Operacional de Parque Arauco División Chile, Benjamín Del Sante, afirma “buscamos implementar en nuestros centros comerciales servicios innovadores que fortalezcan la experiencia de quienes nos visitan y que también respondan a necesidades actuales de la ciudad. El 2022, la venta de autos eléctricos creció un 106% y se espera que el parque automotriz eléctrico continué en una senda de crecimiento sostenido, por lo mismo, nos hace mucho sentido disponer en Parque Arauco Kennedy de este centro de carga como una forma de contribuir a un menor impacto medioambiental, pero también, al desafío que tenemos como país en esta materia”.

La modalidad de uso de los cargadores será que, durante el día estarán disponibles para los clientes del centro comercial, y en las noches, serán de uso exclusivo de las 170 unidades eléctricas de vehículos Kia Niro EV, que serán puestas a disposición de los socios conductores de Uber mediante la modalidad de arriendo.



Lo anterior, gracias a una alianza entre Kia Chile e Inversiones Security que busca promover la movilidad eléctrica en el país a través de la adquisición de vehículos eléctricos. Por ello, Enel X Way se sumó como un socio estratégico en la instalación de la infraestructura de carga que se realizó en los estacionamientos de mall Parque Arauco Kennedy.



Andrés Pizarro, Gerente Comercial de Enel X Way Chile, señala "para fines de este año, esperamos contar con otros dos proyectos como este, con al menos 50 cargadores cada uno, además de otros 90 puntos de carga rápida, entre Santiago y regiones. En paralelo, estamos trabajando para sumar 2 electroestaciones, una de ellas también en regiones. Como Enel X Way nos hemos puesto como meta al 2026 conectar Chile a través de 1200 cargadores eléctricos. Hoy, nuestro proyecto de Electroruta ya tiene un 45 % de avance”.



Los clientes que quieran hacer uso de estos cargadores deben tener su tarjeta RFID de Enel x Way y/o descargar gratuitamente la aplicación Enel X Way App, donde los usuarios pueden interactuar con la plataforma de carga inteligente permitiendo un fácil uso y pago, teniendo control total de la experiencia de carga. Es importante recalcar que todos los cargadores contarán con energía 100% renovable gracias a un contrato con Enel Generación.