Geovanny Gutierrez

Al momento de conducir un auto, ya sea en ciudad o en carretera, la persona que va al lado del conductor, a quien se le conoce como copiloto, marca la diferencia en un recorrido. De hecho, es su guía en la vía y el que vela por la seguridad de los pasajeros.



Es tal su importancia, que en Colombia el papel de este personaje está regulado por el Artículo 82 del 2002, del Código Nacional de Tránsito, el cual afirma que: “en el asiento delantero solo podrán viajar, además del conductor, una o dos personas según las características del vehículo”. También estipula que dichas personas tienen que usar cinturón de seguridad en todas las vías y que los menores no pueden ir adelante.



Según Jairo Pinzón, profesor de la Academia de Conducción Victoria, el copiloto es vital a la hora de una travesía, pues es prácticamente la segunda persona que va manejando. “Tiene que saber conducir, tener licencia y tener buenos reflejos”, dice.



Podrá incluso relevar al conductor, si está agotado en trayectos largos y nocturnos. Además, su labor es estar atento a la carretera y conocer el carro para que en caso que el conductor falle pueda usar el freno de mano, apagar el carro o tomar el timón.

Otra de sus funciones, según el experto, es advertirle a quien conduce sobre posibles emergencias. “El ángulo visual del copiloto no es el mismo que el del piloto. Por ello, el acompañante debe estar atento al camino para advertirle sobre cualquier novedad en la vía”, explica.



El copiloto tiene el papel, además, de ser buena compañía. Lo que quiere decir que debe esforzarse para mantener despierto al conductor y vigilar que no se quede dormido, por eso, la idea es que le hable de forma continua y lo mantenga activo.



Tiene que ser incluso un ejemplo a seguir. “Un buen copiloto no permite que el conductor beba licor o consuma sustancias psicoactivas, ya que pone en riesgo la vida de todos a bordo”, concluyó Pinzón, quien agrega que el acompañante debe evitar conductas como leer en el camino, revisar el celular con frecuencia o dormirse”.



Por otro lado, a nivel competitivo, el copiloto de un rally en ocasiones pasa desapercibido, pero lo cierto es que gracias a él, el piloto triunfa en las competencias. Lo cierto es que en las carreras este personaje es quien en realidad tiene el mando. Así lo confirma el ex piloto Gustavo Yacamán, quien hace énfasis en que “el copiloto es tan importante como quien va al timón. Conforman una pareja que debe estar acoplada, porque un error de cualquiera de los dos los pone en peligro. Todo lo que dice el copiloto, el piloto lo hace a ciegas y sin dudar”. Así que forman un equipo en el cual el uno depende del otro.



Su papel en los Rally



El copiloto a nivel competitivo, específicamente en un rally, es quien dirige al piloto, pues lleva la hoja de ruta, donde está marcada cada curva, cada cruce, con los train de velocidad. “Le dice a qué distancia está cada curva, en qué cambio debe ir, a qué nivel de aceleración.



Por eso, el copiloto no puede distraerse en ningún momento, ya que puede causar un accidente.

Para que este dúo de piloto y copiloto esté sincronizado “tiene que realizar el recorrido antes de la competencia, haciendo sus propias anotaciones en la hoja de ruta oficial, como sobresaltos o puntos donde puedan ir a mayor velocidad y todo lo que contribuya a minimizar errores y ganar”, anota Yacamán.

Por otro lado, ambos deben someterse a un entrenamiento cardiovascular y de resistencia, pues pasar tantas horas sentado en un auto es desgastante.