Polarizado, más que una moda para su vehículo

Comodidad, seguridad, privacidad y lujo son razones que hacen que cada vez más personas opten por polarizar los vidrios de sus vehículos. De hecho, las ventajas de adicionar esta película oscura, que se consigue en diferentes tonalidades, son inigualables.

En especial en ciudades como Cali, el polarizado reporta grandes beneficios, tal como lo confirma Andrés Restrepo, propietario de Prestige Polarizados, “ya que cuenta con filtros de rayos ultravioleta (UV), que protegen no solo la piel y los ojos, sino también partes del automotor como el tablero y la cojinería de los daños generados por el sol”.



Igualmente, posee filtros infrarrojos, que rechazan el calor, aumentando la sensación de confort en el habitáculo.



Por otro lado, en materia de seguridad el polarizado es un gran aliado. “Está comprobado que reduce la visibilidad de afuera hacia adentro, impidiendo que amigos de lo ajeno se vean tentados por maletas, paquetes o celulares que estén en el interior”, agrega Restrepo.



Está comprobado, además, que en el conductor reduce el encandilamiento que puede llevar a accidentes.

Como si fuera poco, y ya en el plano estético, hay que destacar que el exterior del vehículo luce más llamativo y con estilo.

La instalación



De acuerdo con Edison Pérez, técnico en polarizados de Glass Automotriz, el proceso de instalación de la película tarda entre una hora y media y dos horas y media, dependiendo del tamaño del vehículo y de si hay que retirar un polarizado previo. Se realiza siguiendo los siguientes pasos, que el técnico describe así:



- Lo primero es retirar el polarizado anterior, si lo hay, con una herramienta y un producto especial.



- Si quedan restos de pegante, se limpian los vidrios con un químico, conocido como Quita Pega.



- Se pone la película sobre la parte externa del vidrio para cortarla y moldearla.



- De ahí en adelante se trabaja aplicando constantemente una solución jabonosa en el vidrio, lo que permitirá que la película sea fácil de manipular y que se active el adhesivo.



- Entonces se procede a retirar el liner, es decir, la capa transparente adhesiva de la película.



- Con una espátula de teflón que evita que se raye el material, se saca el agua que queda entre el vidrio y el polarizado, de forma que se eliminen las burbujas y quede bien extendido.



- Usando una pistola de calor y la espátula de teflón, se fijan las esquinas y los bordes para que no se levanten.



Al final del proceso, se le entrega un certificado al propietario con sus datos y los del vehículo y una garantía que puede ir desde 10 hasta 15 años o de por vida.



Datos claves



Según las normas de Tránsito, el porcentaje de polarizado máximo permitido en el parabrisas es del 70%; en el vidrio trasero (luneta) es del 50% y en los laterales, 35%.



Por lo general los vehículos modernos importados vienen con cierto nivel de polarizado en los vidrios traseros.



Existe la opción de ponerle una película de seguridad al polarizado, para que cuando el vidrio reciba un golpe no salga volando. Esta tiene un costo adicional de entre $100.000 y $200.000, aproximada-

mente, dependiendo del tipo de polarizado que se desee.



Los tipos

​Estándar: Tienen una lámina de dos pliegos, uno transparente y otro polarizado. Reducen los rayos infrarrojos entre un 10% y 13%, pero no disminuyen la temperatura.

Cheep Dyed: Elaboradas en China son películas pintadas, cuyo punto en contra es que con el tiempo se aclaran y se embomban. Tienen garantía de un año.

Nanocarbón: Tienen doble filtro, por lo que bloquean los rayos UVA en 100% y los infrarrojos en un 85%. Además, según Restrepo, mejoran la visibilidad hacia afuera. Ofrecen 10 años de garantía.

Nanocerámica: Constan de 3 capas de micropartículas y su ventaja, en opinión de Pérez, es que permiten la visibilidad de noche, gracias a que en el día absorben la energía solar. Disminuyen el calor entre 90% y 96% y los rayos UV en 99%. Garantía: 15 años o de por vida.

Consejos prácticos

El técnico Edison Pérez le aconseja que acuda a sitios especializados y verifique la calidad del material, pues cuando no es óptimo se tuesta, y al retirarlo, se daña el desempañante.



Tenga en cuenta que, por lo general, el polarizado se consigue en tres tonos: la película de 5% es la más oscura; la de 20% tiene un tono medio y la de 35% corresponde a la más clara. Aunque pueden llegar hasta a 75%.



En las primeras 24 horas de realizado el procedimiento no se deben activar los vidrios.



“Es normal que luego de dos o tres horas de puesto el polarizado comiencen a formarse burbujas, pero estas desaparecen en cuestión de 5 a 10 días”, advierte Andrés Restrepo.



No utilice químicos o sustancias grasas para limpiar los vidrios.

Recuerde que los vehículos de servicio público no se pueden polarizar.



Costo promedio: El polarizado completo de un automóvil puede costar entre $100.000 y $550.000.