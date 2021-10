Vehículos pesados, pero cómodos: el 'confort' ya no es un lujo exclusivo de los automóviles

Cada vez más los avances en confort, seguridad y diseño que antes estaban reservados a los automóviles, se aplican también en los vehículos pesados. Entre ellos, camiones, tractomulas, volquetas, mezcladoras de concreto, grúas y recolectores de basura.



“La razón de que no siempre haya sido así radica en que los vehículos pesados fueron creados para producir, por lo que el aspecto de la comodidad ocupaba un segundo plano”, sostiene Alejandro Reyes, Coordinador de Producto de Chevrolet, de la línea de Buses y Camiones.



Pero ese concepto ha venido evolucionando aproximadamente desde el año 2000, teniendo en cuenta que los conductores de estos automotores pasan jornadas de hasta 10 horas al volante.



Al respecto, Michel Antonio Santos Rodríguez, un huilense residenciado en Yumbo que recorre el país en tractomula, recuerda que “antes, la dirección del timón de estos carros era mecánica y la operación era difícil, porque algunos tenían hasta dos palancas, pero ahora si es que la traen es muy fácil de manejar”. Por otro lado, las cabinas actuales parecen, según él, "apartaestudio dotados de televisión, nevera, aire acondicionado y cama”.



Y es que de acuerdo con Fernando Muñoz, gerente de Marketing y Comercial de Distribuidora Hino Colombia, la comodidad de los conductores es primordial en el diseño de los nuevos modelos de pesados. Es así como se han instalado sillas neumáticas, escalones y manijas para el ascenso y descenso de la cabina, camarotes con colchoneta, cortina y asistentes neumáticos para suavizar los cambios, entre otros lujos.



En realidad, las modificaciones que han renovado a estos pesos pesados son tantas, que hasta hace 20 años era impensable, por ejemplo, que el volante tuviera teclas multifunción igual que los autos, y hoy es una realidad, lo que permite tener los comandos al alcance de los dedos y operarlos sin tener que soltar las manos del volante ni desviar la mirada de la vía. Así lo explica Javier Ballén, gerente de producto de Daimler, distribuidor de Mercedes-Benz, Freightliner y Fuso para Colombia.



El experto mencionó que otra de las innovaciones son las cajas de cambios automatizadas, que no son lo mismo que las automáticas. La ventaja es que toman lo mejor de las mecánicas, como su facilidad de reparación y simplicidad de los componentes. Y de las cajas automáticas adoptan la opción de operar sin que el conductor esté haciendo cambio de marchas, porque de esto se encarga el sistema electrónico del camión; por lo tanto, no requieren pedal de embrague ni palanca de selección de marchas.



De esta forma, los componentes como el disco del embrague y los sincronizadores, tienen una vida útil más larga, porque los cambios se hacen más rápido; también evita desgastes prematuros o daños en el embrague, al tiempo que hay una mayor eficiencia en el consumo de combustible.



De otra parte, debido a que los vehículos pesados son altos y a que una vez están cargados son más sensibles a volcarse, los automotores de la marca disponen de sistemas de control de estabilidad, que evitan que se salga de la vía al tomar curvas o esquivar un obstáculo. En este caso, el sistema regula los puntos de frenado en las ruedas para reducir el riesgo de volcamiento”, precisó Ballén.



Una tecnología propia del mundo de los autos que también han incorporado estos vehículos, anotó el gerente de Producto de Daimler, es la prevención de colisión, “que incluyen los tractocamiones New Cascadia y consiste en un radar en la parte frontal que detecta la aproximación a obstáculos. Si el sistema determina que hay riesgo de colisión y no hay reacción por parte del conductor, realiza una secuencia de acciones de aviso (luz en el tablero y sonido de alarma), que incluso pueden llegar a detener el camión por completo, si no se toma ninguna acción correctiva”.



A estas innovaciones se suman los detectores de cansancio. En el caso de Daimler, “esta otra tecnología que estamos incluyendo en nuestros camiones Mercedes-Benz New Actros, explica Ballén.



Gracias a estos sistemas, la electrónica del vehículo analiza el comportamiento del conductor durante la marcha, validando sus hábitos de conducción y verificando cambios en periodos largos de manejo en condiciones monótonas (velocidad constante, sin maniobras importantes en la dirección). También, variables como el uso del pedal, la aceleración del vehículo y maniobras repentinas de corrección en la dirección. Si estos aspectos difieren del patrón de conducción normal, se activará el sistema generando una alarma visual en el tablero y otra auditiva para que el conductor adormecido, logre reaccionar y tome las medidas necesarias para descansar y evitar un accidente.



Hino es otra de la marcas que le apuesta a la comodidad de los conductores de vehículos pesados a través de múltiples aspectos. A esto se suman sistemas tecnológicos que permiten tener un mayor control de las operaciones diarias. Especial para El País

Otros cambios



Para Alejandro Reyes, de Chevrolet, un cambio en los camiones de hoy son los llamados mandos adelantados, los cuales se distinguen porque tienen la cabina plana y el motor está debajo, con la ventaja de que el calor de la máquina se desplaza hacia atrás del vehículo y no se concentra en la cabina.



Caso contrario ocurre con los vehículos de mandos atrasados (con ‘trompa’), porque el motor se ubica adelante “y si el carro no tiene buen aire acondicionado, el conductor sufre por las altas temperaturas en el interior”, afirmó el conductor Michell Santos.



Adicionalmente, “los vehículos de cabina plana facilitan la movilidad en carretera, especialmente en tramos como La Línea, porque tienen 2 metros menos de largo que los de trompa, al tiempo que hay menos riesgo de accidentes en curvas”.



Por otro lado, hay que destacar el moderno diseño de los bastidores de hoy (largueros y travesaños), a los cuales se les realizan perforaciones o agujeros. Con esto se busca, según Alejandro Reyes, de Chevrolet, quitarle rigidez a la estructura y darle mayor flexibilidad, pero sin quitarle robustez a los materiales utilizados.

Más innovaciones



Compañías como Hino comercializan camiones híbridos (diesel -eléctricos) en el país, de hasta 7,5 toneladas de peso bruto vehicular. A futuro estudia la posibilidad de contar con vehículos 100% eléctricos.



Actualmente las puertas de los vehículos pesados están diseñadas para realizar un ingreso y descenso mucho más cómodos, gracias a su ángulo de apertura de 90 grados y diferentes puntos de agarre.



Algunas cabinas, como las de Chevrolet, cuentan con diseño de deformación programada ante choques frontales y disponen de parales laterales rígidos que protegen ante colisiones diagonales. Asimismo, las vigas de doble cara en las puertas absorben impactos laterales.



Las cómodas sillas abatibles y de espuma están desplazando a las que llevan resorte adentro, similar a los antiguos sofás. El recubrimiento tiende a suprimir las telas por materiales fáciles de limpiar, como vinilos y plásticos especiales.



Los camiones se diferencian de las tractomulas en que los primeros llevan la carga sobre su chasís, mientras que las segundas la transportan en un tráiler o remolque, el cual va enganchado al vehículo.



Por las carreteras de Colombia ruedan vehículos pesados de fabricación nacional, los cuales se distribuyen en el país y en el extranjero, en Argentina, Ecuador, Perú y México. Asimismo, hay automotores procedentes de Alemania, Holanda, Estados Unidos, Canadá y México.