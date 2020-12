María Teresa Arboleda Grajales

Al acercarse la temporada de vacaciones y de fin de año, cada vez son más las personas que desean salir de Cali o de otras ciudades del país.



Algunos para visitar a sus familiares y otros para conocer un destino soñado. Sea cual sea el motivo, con todas las restricciones que ha traído la pandemia, la mejor opción es viajar por carretera. Por eso, expertos advierten que la seguridad debe ser un invitado especial a bordo, no vaya a ser que la felicidad del viaje termine convertida en tragedia.

1. Tenga en cuenta que la pandemia aún no termina. Así que no olvide cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno. Lo que quiere decir que en cada vehículo, que debe desinfectarse previamente y durante el viaje en las partes de mayor contacto, no deben ir más de cuatro personas, con el fin que conserven el distanciamiento. Además, todos los ocupantes deben llevar tapabocas, lavarse las manos cada tres horas y aplicarse alcohol o gel desinfectante con regularidad.



2. Asegúrese de que las vías por las que va a transitar se encuentran en óptimas condiciones y sin riesgo de derrumbes. En opinión de Ramiro Cornejo, gerente general de Kia para Colombia, “esto debe tenerse en cuenta, sobre todo, en esta temporada de lluvias, la cual se encuentra en su alerta máxima” y que ya se calcula que se extenderá durante el resto del año.



3. Antes de salir, revise el kit de carretera que exigen las autoridades, el cual debe incluir como mínimo: botiquín, extintor, linterna, gato, llanta de repuesto, cruceta, dos triángulos en material reflectivo y con soportes, dos tacos y caja de herramientas básica con alicate y destornilladores, entre otros elementos.



4. No menos importante, según Cornejo, es que los papeles del vehículo estén al día, por lo que resulta vital efectuar un chequeo del: Soat, la tarjeta de propiedad, la licencia de conducción, la revisión técnicomecánica y el seguro contra todo riesgo.



5. Haga una revisión minuciosa de los niveles de líquidos del vehículo, como aceite refrigerante, agua, líquido de frenos y dirección hidráulica.



6. Examine el estado de las pastillas y de los discos de frenos y fíjese si hay fuga en los sistemas.



7. Revise la presión de los neumáticos, pues los fabricantes establecen una cantidad específica para poder garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo. “El estado de las llantas debe ser óptimo, pues si presentan un alto desgaste tienen que ser reemplazadas inmediatamente, dado que pierden el agarre necesario”, advierte el gerente de Kia.



8. Dele un vistazo al sistema eléctrico. Verifique el funcionamiento de cada uno de los bombillos, especialmente, de las unidades delanteras, traseras y direccionales. Respecto a la batería, es necesario que revise que los bornes estén limpios, pues en algunos casos es posible encontrarlos sulfatados, lo que puede poner en riesgo un correcto contacto.



9. Lleve siempre el cinturón de seguridad. El 75% de las muertes ocurridas en el asiento trasero por accidentes viales al año, se habrían evitado si las personas hubieran utilizado este accesorio. De hecho, el más reciente estudio del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras en Estados Unidos (IIHS, por sus siglas en inglés), demostró que “un choque a 50 km/h sin llevar cinturón es tan letal como lanzarse a la calle desde un cuarto piso”.



10. Combata el estrés, pues aumenta un 28% el riesgo de accidentes. La música, en cambio, tal como lo confirma Ospina, permite liberar endorfinas y producir relajación. Puede hacer uso de aplicaciones como Spotify o Deezer.



11. No use el celular mientras conduce, pues esta es una de las causas de accidentes viales. Sin embargo, si se utiliza con responsabilidad y para mejorar la seguridad puede ser un gran aliado en carretera. Así lo advierte Óscar Ospina, Gerente de Mercadeo de Clarios Andina S.A.S. y Baterías Mac, quien sugiere usar aplicaciones como Waze o Google Maps, “que señalan la mejor ruta a seguir hacia su destino, por medio del GPS. También existen aplicaciones como Chatty Car, que lee en voz alta los mensajes para evitar distracciones, y Mutting que hace lo propio silenciando las llamadas”.



Otros consejos

Nunca conduzca bajo efecto de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, ni medicamentos que produzcan sueño. Manténgase hidratado.



Realice pausas activas cada dos horas durante el viaje para evitar microsueños. Puede caminar o hacer estiramientos.



Parquee siempre en un lugar seguro. Manténgase alerta y esté atento a lo que pasa a su alrededor. Lo mejor es no usar audífonos y utilizar un volumen de radio moderado. Procure que los ocupantes del vehículo vayan al baño en los sitios de parada programados.



Mantenga el celular cargado y con minutos, por si tiene que llamar en caso de una emergencia.



Evite maniobras peligrosas, respete las señales de tránsito, mantenga la distancia con los demás vehículos y no exceda los límites de velocidad.