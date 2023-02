Los juegos de GeForce Now, ahora en los vehículos de nueva energía de BYD

BYD está trabajando en asocio con Nvidia para llevar la transmisión de juegos en la nube Nvidia GeForce Now a sus vehículos.



Esto teniendo en cuenta que la innovación tecnológica está mejorando la cabina inteligente de los automóviles y ofreciendo a los usuarios una experiencia de juego envolvente.



De hecho, GeForce Now puede transmitir una experiencia de juego de PC completa y en tiempo real a ordenadores de escritorio, portátiles, televisores y dispositivos móviles, y ahora a coches definidos por software. De esta forma, permitirá a los ocupantes transmitir juegos mientras se encuentran estacionados.



"Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes lo mejor en tecnología, confort y diseño de BYD y, ahora, lo último en juegos a través del servicio de juegos en la nube de alto rendimiento GeForce Now de Nvidia. La experiencia de conducir nuestros coches es cada vez más sofisticada, entretenida y sostenible", afirma Stella Li, Vicepresidenta Ejecutiva de BYD Company Limited y Presidenta Ejecutiva de BYD Américas.



Por su parte, Ali Kani, vicepresidente de automotriz Nvidia, manifestó que "La computación acelerada, la Inteligencia Artificial y la conectividad están proporcionando nuevos niveles de automatización de vehículos, seguridad, comodidad y disfrute en el automóvil. La capacidad de transmitir juegos populares de las bibliotecas de los jugadores junto con docenas de juegos gratuitos, llevará la experiencia de entretenimiento de información en el vehículo a nuevas alturas".

La experiencia busca que la conducción de un vehículo BDY sea cada vez más sofisticada, entretenida y sostenible. Foto: Especial para El País

Aprovechando la apertura y compatibilidad de su sistema de conexión de red inteligente, BYD está colaborando con Nvidia para crear una experiencia de juego fácil de usar y envolvente dentro de la cabina inteligente de BYD.



El sistema de conexión a red de BYD ofrece un rendimiento, en términos de inteligencia, eficiencia y humanización. Con su pantalla inteligente giratoria de 15,6 pulgadas y sistema de sonido Dynaudio de clase HiFi, BYD proporciona a los usuarios una experiencia de cabina inteligente.



En el futuro, tal como lo expresaron los directivos de BYD seguirán centrándose en la innovación tecnológica y en ofrecer experiencias mejoradas en el interior del vehículo a más clientes.