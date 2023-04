Euro VI, la norma que busca una movilidad sostenible ya se aplica en Colombia

La reducción de gases contaminantes generados por los vehículos es sin duda, uno de los principales objetivos de la industria automotriz en los últimos años.



Sobre todo, si se tiene en cuenta que solo en Colombia, entre enero y diciembre de 2022, se matricularon 262.595 automotores nuevos, que corresponden a un incremento del 4.8 %, frente al mismo periodo de 2021.



Por ello, la implementación de tecnologías amigables con el medio ambiente cumple un papel determinante para contrarrestar los efectos negativos de los motores de combustión.



No en vano, el gobierno colombiano adoptó los lineamientos europeos establecidos por la norma Euro VI, la cual entró en vigencia el 1 de enero de este año e indica que los vehículos nuevos con motor diésel, que se fabriquen, ensamblen o importen al país, tendrán que cumplir con los límites máximos permisibles de emisiones nocivas.



Esto con el fin de proteger la salud de la población, evitar la degradación de la calidad del aire y contrarrestar la emisión de gases de efecto invernadero, reduciendo el monóxido de carbono, hidrocarburos y material particulado.



Vale la pena resaltar que la normativa que rige en Europa incluye el control de las emisiones contaminantes para todo tipo de vehículos con motor de combustión, sin embargo, en Colombia, la norma solo aplica para los de motor diésel.

Lea más: Ya está en Spotify ‘La Pole Position’, el nuevo podcast de la Fundación Renault

“A diferencia de los motores a gasolina, los diésel tienen dos componentes en sus gases de escape que lo hacen más nocivos para la salud y la capa de ozono como lo son el material particulado, es decir, hidrocarburos no quemados por la combustión y los óxidos de nitrógeno”, explica Juan Vargas, experto automotriz.



Por su parte, Juan Manuel Alvarado, vicepresidente Comercial y de Planeación de Automotores Toyota Colombia, ratifica el compromiso de la marca en la transición hacia una movilidad sostenible y de carbono neutral, a través de la integración de tecnologías que respondan a las características geográficas y de infraestructura de la región.



“Desde Toyota nos preparamos para aterrizar la normativa a nuestros clientes para que puedan entender qué significa, qué se requiere y qué cambió, porque este proceso necesita de una adaptación importante de su parte, pues tendrán que intervenir para el buen funcionamiento de sus vehículos”, sostiene el directivo.

Para cumplir con la normativa, la nueva Nissan Frontier motor Euro VI incorporó las tecnologías DPF y SCR en todas sus versiones. El vehículo estará disponible desde el 13 de abril.

De esta forma, la marca japonesa incorporó por primera vez en los modelos Toyota Hilux 2023 y Toyota Fortuner 2023 dos modernas tecnologías: el Filtro de Partículas Diésel (DPF) y la Reducción Catalítica Selectiva, SCR, (por sus siglas en inglés).



El primero tiene como objetivo recolectar las partículas que viajan en los gases generados por la combustión del motor para después purificarlas. Este sistema requiere de un proceso de limpieza conocido como regeneración, el cual puede hacerse de manera automática o manual.



“Para una regeneración automática, el vehículo debe llevar una conducción continua durante 20 a 30 minutos, a una velocidad aproximada de 60 Km/h, y el motor debe ir mínimo a 1800 r.p.m.”, explica Juan Vega, gerente de producto en Automotores Toyota Colombia.



En caso que no se cumplan las condiciones de manejo, el usuario podrá activar la regeneración manual cuando así lo notifique el vehículo a través del indicador de saturación, ubicado en la pantalla del tablero de instrumentos.



“En este proceso se recomienda buscar un lugar al aire libre, limpio y seguro para estacionar, donde el propietario se asegure de que no haya materiales inflamables, personas o animales cerca al tubo de escape. Además, debe tener el motor encendido y caliente y no accionar el pedal del freno o del acelerador”, manifiesta Vega.



El tiempo de regeneración manual del DPF puede variar de 15 a 40 minutos, dependiendo del modelo, el nivel de saturación del filtro y las condiciones ambientales en las que se realiza la regeneración.

En cuanto a vehículos pesados, la línea de buses de Freightliner y Mercedes Benz cumplen con la nueva reglamentación y ya se encuentran para su comercialización.

La línea de camiones de Chevrolet contarán con una tecnología que le permitirá a sus clientes optimizar los tiempos de mantenimiento.

​ Foto: Cortesía de Buses y Camiones Chevrolet

Por otro lado, la Reducción Catalítica Selectiva tiene como principal objetivo la disminución de los óxidos de nitrógeno (NOx), a través del uso de urea automotriz (aditivo). Es decir, los gases que viajan por el escape son mezclados con dicha sustancia líquida, generando una reacción química que transforma las partículas de NOx en una mezcla menos nociva para el medio ambiente, compuesta por nitrógeno y vapor de agua.



De acuerdo con Juan Vargas, un depósito lleno de urea automotriz tiene, en promedio, una autonomía de entre 8.000 Km y 15.000 Km, dependiendo de condiciones de carga, manejo y calidad de combustible.

“Las marcas, por lo general, buscan que la urea esté en grandes depósitos para que el usuario no tenga que llenarlo con tanta frecuencia. Además, es importante destacar que este líquido es económico y de bajo consumo, por lo que no incrementa los costos de sostenimiento del vehículo”.



De otra parte, la línea de producción de Buses y Camiones Chevrolet ya se encuentra renovando su flota para dar cumplimiento a la normativa Euro VI.



Diana Ávila, gerente de mercadeo de Buses y Camiones Chevrolet, sostiene que esta transformación es una realidad, gracias a que el transporte de carga ha tenido una apertura hacia nuevas oportunidades para un sector que planea ser cada vez más sostenible.



“Los nuevos estándares traen una ventaja por partida doble, a la que vale la pena apostarle, ya que no solo ayudan a mejorar la calidad del aire, sino también permitirán tener un mejor control en las operaciones de las flotas de nuestros clientes, ayudándoles a optimizar los tiempos de mantenimiento”, manifiesta.



La adopción de la normativa Euro VI representará un cambio importante en el control de gases y emisiones, por medio del uso de tecnologías como las mencionadas anteriormente, así como de un Catalizador de Oxidación Diésel, DOC, (por sus siglas en inglés).



Esta tecnología consiste en un filtro de óxido-reducción que transforma y reduce la emisión de hidrocarburos producidos por el motor. “Internamente parece un panel de abejas y está construido en un material cerámico que reacciona químicamente con los gases que salen del motor”, comenta Jorge Angulo, coordinador de Marketing de Buses y Camiones Chevrolet.



De igual forma, Juan Carlos Ovalle director de Investigación de Cesvi Colombia, sostiene que este dispositivo tiene un recubrimiento de metales preciosos (paladio, rodio y platino) y que, por lo general, se ubica en la parte inferior de los vehículos, en la línea que corresponde al sistema de escape.

Datos de interés