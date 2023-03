Empresa caleña busca revolucionar el sector automotriz con tecnología de punta

Una empresa caleña del sector automotriz busca revolucionar la industria con su novedosa tecnología S.M.A.R.T, también llamada Tecnología de Reparación de Áreas Pequeñas y Medianas, la cual permite un arreglo rápido y seguro de pequeñas zonas dañadas en los vehículos.



Precisamente, esta técnica se caracteriza por realizar la reparación manteniendo la originalidad del vehículo en corto tiempo y con materiales amigables al medio ambiente.



Auto Prime es una compañía le apuesta a esta nueva tecnología en el mercado. Además, se especializa en la reparación de golpes sin pintar a través de esta agrupación de técnicas internacionales, siendo el proveedor de este servicio para la mayoría de las marcas de vehículos nuevos y usados en Cali.



“Los servicios que ofrecemos están a la vanguardia de cualquier empresa a nivel mundial, estamos rompiendo todos los esquemas de reparaciones tradicionales de lámina y pintura y se mantiene al tanto en los últimos avances de la industria. Nuestra tecnología S.M.A.R.T hace que se ajuste perfecto a las necesidades del mercado en donde se busca lo mejor, de forma rápida y al mejor precio”, resaltó Diego González, Ingeniero mecánico y teniente(r) de la Armada Nacional de Colombia.



Por eso, la empresa ha sido reconocida con el premio de emprendimiento en la Embajada de Estados Unidos en Colombia de “Jóvenes Líderes de las Américas” fundado por el expresidente Barak Obama, donde se exaltó la innovación y el desarrollo de emprendimientos en el exterior.



Después de más de 5 años de aplicar y probar las nuevas tecnologías en el mercado colombiano, Auto Prime expande su modelo de negocio en Estados Unidos, con el fin de comercializar un modelo 100% colombiano.



Vale la pena mencionar que el Ingeniero mecánico y teniente(r) de la Armada Nacional de Colombia descubrió esta técnica luego de retirarse de la Armada, buscando una oportunidad de negocio en el área que más lo apasiona. “Esta idea de negocio no es solo una pasión, es un arte. De esta práctica he podido aprender no solo a crear un proceso innovador, sino brindarle a los clientes una solución efectiva y la posibilidad de generar empleo y oportunidades para todo mi personal”, confirmó.

Una de las especialidades de la tecnología S.M.A.R.T es la reparación de golpes y abolladuras en los vehículos sin necesidad de pintar.