Consejos para cuidar la cojinería de su carro y convertirlo en un espacio confortable

Cuidar la cojinería del vehículo es tan importante como el mantenimiento preventivo que se le hace al automotor cada año. De hecho, unos asientos en buen estado hacen lucir como nueva la cabina y generan más confort.



Sin embargo, la mayoría de propietarios de automotores tienden a subestimar estos detalles y no les prestan la atención que requieren, lo que influye en el costo final del vehículo a la hora de venderlo.



Al respecto, Alexánder Molineros, administrador de Auto Carpas Hawai, señaló que “hay que mantener la cojinería en buenas condiciones, lo cual no solo se refiere a no tener rotos los asientos, sino al cuidado de la espuma, ya que cuando está desgastada genera molestias y malas posiciones en el conductor y los demás ocupantes”.



Por eso, la sugerencia es que el mantenimiento se realice cada tres a seis meses, dependiendo del uso del vehículo, con lo que puede llegar a durar entre 3 y 5 años. Esto incluye la limpieza del material, que debe reemplazarse cuando se empieza a deshilachar o romper.

Opciones para tapizar

A la hora de decidirse a retapizar el interior del vehículo, existe una amplia diversidad en lo que se refiere a materiales, diseños y colores.

Es, además, una gran oportunidad para las personas que prefieren personalizarla de acuerdo con sus intereses.



Aunque cada automóvil viene con su material original, al momento de la compra o de hacer cambio de tapiz, hay que tener en cuenta que “aunque cada marca de vehículos tiene una referencia para las telas, en el mercado se encuentran algunas homologadas para todas las líneas de automóviles, que cuentan con las características técnicas y mecánicas requeridas, sobre todo, que sean resistentes a la fricción”, sostuvo Alexánder Molineros y agregó que originalmente la tela de los autos viene grabada en el centro y a los lados tiene el complemento liso que es para cubrir los espaldares y los bolsillos de los asientos.



En materia de color, los clásicos como el negro, el gris y azul oscuro son los preferidos por las personas mayores o de gustos más sobrios, mientras los más jóvenes o de gustos atrevidos buscan tonos más vivos, en amarillo, verde y rojo”, explicó Molineros.



Otras opciones aparte de las telas son el cuero, el vinilo y los cordobanes, que son unos hules que se consiguen en diferentes marcas y tonalidades.

El sobreforro es ideal para cuidar la cojinería original del vehículo y ofrece la ventaja que se puede llevar a la lavadora.

Así lo aseguró María Angélica Duango de Imapar, quien explica que “aunque en el Valle del Cauca predomina el estilo sobrio, hay quienes son más arriesgados y buscan tonos como el blanco y el rojo para combinarlos con el negro. Algunos recurren también a logotipos bordados”.



Debido a que el cuero es un material más costoso, una alternativa para

reducir gastos es combinarlo con vinilo, ya que a simple vista, si es de calidad, no se nota mucho la diferencia. “El vinilo se instala en los laterales y en la parte de atrás de los asientos”, explicó la propietaria de Imapar.

El costo de la tapizada de un vehículo de cinco puestos oscila entre millón y medio y dos millones de pesos. Especial para El País

Los expertos en tapicería automotriz aconsejan que antes de decidirse a instalar un determinado material como tapizado, se evalúen sus características, así como las necesidades, expectativas y recursos económicos disponibles.



El cuero, por ejemplo, es más duradero y ofrece una apariencia más elegante y delicada, con la desventaja que puede generar mal olor con el tiempo.



La tela, por otro lado, proporciona más frescura y se consigue en una amplia gama de colores. Pero puede mancharse fácilmente con la comida o el sudor.



Lo que debe evitar

Usar productos con silicona o químicos en las cojinerías de cuero-

Fumar, comer o beber dentro del auto.

Llevar las mascotas sobre los asientos. Lo ideal es que vayan en guacales.

Dormir dentro del carro, a riesgo de deformar las espumas con el tiempo.

Pisar los asientos o saltar sobre ellos.

Mantenimiento

Si la cojinería es en cuero, el mercado ofrece variedad de productos para la limpieza, pero también se puede asear con jabón y crema de manos cada vez que sea necesario para eliminar manchas o polvo. Asimismo, hay que hidratarla cada dos o tres meses.



En los asientos de tela es más difícil sacar las manchas. En el mercado se consiguen champús especiales para este fin, pero también existen empresas especializadas en lavado en seco.