Conductor: ayude a mejorar la movilidad

María Teresa Arboleda Grajales

El exceso de vehículos y la obsoleta red vial son los principales causantes de los embotellamientos presentados a diario en Cali. A estas dos causales se le suman la falta de sentido común y de cultura al volante de conductores que no tienen en cuenta a otros automovilistas, como tampoco a motociclistas y peatones; que desconocen u omiten las señales de tránsito, obstruyen la vía y no hacen correcto uso de los carriles, para citar solo unas pocas faltas.



No obstante, y gracias al civismo de los caleños es posible ‘destrabar’ los ‘bultos de anzuelos’, que se forman de manera especial a horas 'pico' en algunas vías de la ciudad.



De igual manera, es preciso contar con el apoyo de las autoridades, que tienen la obligación de aplicar el Código Nacional de Tránsito, sancionando a quienes obstaculizan el libre tránsito (mal uso de carriles, zigzag en motos, paradas prohibidas, etc.) de la misma forma en que multan a los conductores que omiten un semáforo en rojo, no llevan el cinturón abrochado o hablan por celular.



En lo que atañe a los conductores, su contribución para hacer más amable la movilidad en la Sultana del Valle se limita a utilizar el sentido común y a aplicar las siguientes normas de cortesía y actitud frente al volante:



· Sea cortés. Contrario a lo que sucede con la agresividad creadora de caos, la cortesía al volante mejora el flujo vehicular y hace más amables los desplazamientos. Evite la ira al conducir y por ningún motivo utilice su vehículo como ‘arma’ para atacar a los demás. Ceda la vía a quien la requiera y retorne los actos de cortesía con una señal de agradecimiento.



· Permanezca listo para arrancar. En los semáforos es preciso estar preparado para iniciar la marcha, tan pronto y como la luz pasa de rojo a verde. Entre menos tiempo se demore un auto en arrancar, mayor será el número de vehículos que pasa por la intersección y por ende, menor será el número de coches represados en el próximo cambio de semáforo.



· No bloquee las intersecciones. Este acto de falta de cultura no hace otra cosa que multiplicar el tiempo de viaje de los demás automovilistas y del mismo conductor que lo comete.



· Haga buen uso de los carriles. Respete el Código Nacional de Tránsito, el cual manda a usar el carril izquierdo solo para adelantar. No impida la circulación de los vehículos que van más rápido que el suyo. Conserve la derecha.



· Use vías alternas. Utilizar rutas diferentes a las normalmente congestionadas es una de las mejores formas de colaborar con el flujo vehicular. Cabe destacar que aunque en la mayoría de casos los recorridos alternos son más largos, de todas maneras, se consigue reducir el tiempo de desplazamiento, el estrés y el consumo de combustible, que se aminora al marchar en cambios altos (3ª, 4ª, etc.) y no en los bajos (1ª y 2da), demandados para transitar a baja velocidad en los trancones.



· No se distraiga. La total concentración por parte del conductor es definitiva para agilizar el tráfico y disminuir los embotellamientos. Las distracciones, como el uso del celular, demoran las reacciones por parte del conductor y reducen de manera considerable el promedio de velocidad en los tramos congestionados.



· Evite las horas pico. Quedarse un rato más en el lugar de trabajo o el hogar en horas pico es otra manera de evitar trancones.