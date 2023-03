¿Cómo lo hará? General Motors busca liderar la reindustrialización del país

Este modelo de Chevrolet JOY, equivaldrá a un aproximado del 30% de la totalidad de los vehículos ofrecidos por la marca, por ahora, con una inversión por encima de los 50 millones de dólares en la infraestructura para modernización de la planta.



Según el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, “impulsar la industria nacional significa apostarle a la economía popular, al crecimiento de Colombia fortaleciendo la producción local y enalteciendo el trabajo de profesionales colombianos que mueven el país por la senda del desarrollo. Lo que vi hoy en la planta de General Motors Colmotores me da mucho orgullo, luego de haber visto un verdadero proceso de reindustrialización, formación, capacidad humana, ingenieros, robótica, procesos productivos, entre otros factores que, hoy me permiten decir que ustedes son capaces de mostrar producción nacional y que sí cumplen con sus compromisos para el país’’.



La millonaria inversión no sólo apuesta por modernizar la planta, sino que también busca generar empleo igualitario, mejorar en temáticas tecnológicas, y asegurar el mejoramiento de la calidad de los vehículos.

El proyecto en marcha, además de mejorar el abastecimiento nacional en materia vehicular, también busca emplearse como plataforma para exportar vehículos JOY a países como Argentina y Ecuador, logrando así que Colombia sea por excelencia la cede para la producción de vehículos, abriendo de esta manera las puertas para el ensamble de futuros modelos.



Para General Motors, es un compromiso con el país, de tal manera lo manifiesta Santiago Chamorro, presidente de GM en Sudamérica ‘‘Con este reto tenemos la misión de entregarle al país vehículos de la más alta calidad, seguros y eficientes. Seguiremos trabajando en pro del desarrollo de Colombia y de la mano del Gobierno Nacional en la promoción de la reindustrialización. Y continuaremos apostando al crecimiento sostenible y social del país, y de la industria automotriz, poniendo como protagonista el capital humano y las estrategias de responsabilidad social corporativa’’.



En medio de este compromiso social, el proyecto genera actualmente 300 empleaos donde 190 son mujeres, firman compromiso con 215 aprendices SENA de los que el 70% es contratado tras terminar sus prácticas y la compañía se unió con organizaciones dedicadas de promover el bienestar de los migrante dentro del territorio colombiano.