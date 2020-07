Así es Pagani Imola un rápido y furioso 

Geovanny Gutierrez

El reconocido diseñador argentino Horacio Pagani,fundador en 1992 de la marca italiana de vehículos superdeportivos que lleva su apellido, acaba de presentar de manera virtual su nueva ‘criatura’.



Se trata del Pagani Imola, que brilla por su avanzada aerodinámica, poder motriz y, de manera especial, por ser un coche de edición limitada a solo 5 unidades asignadas y ya facturadas a un increíble precio de

6.2 millones de dólares cada una.



Cabe anotar que este elevado valor (más de $20.000 millones de pesos, sin impuestos) está justificado con la novedosa tecnología y materiales de última generación utilizados en la construcción artesanal del chasis y la carrocería y por la ingeniería de punta escondida bajo el agresivo y deportivo ‘vestido’ del Pagani Imola.



Aspecto exterior

Lo primero a mencionar de la carrocería del Pagani Imola es que viene

montada sobre un revolucionario chasis, construido en fibra de carbono y titanio, que resultan definitivos para lograr los escasos 1.246 kilos de peso vehicular.



De igual manera, es preciso ponderar el sistema aerodinámico activo que incluye 4 ‘winglets’ (aletas similares a las de los extremos de las alas de avión) diseñados para ajustarse de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de marcha.



Vale mencionar que estas aletas también funcionan como un ‘paracaídas’ destinado a reducir la distancia de frenado de esta ‘bestia’ motorizada.



Otros elementos aerodinámicos a detallar son la aleta dorsal tipo tiburón, que va desde la toma de aire superior hasta el inmenso alerón trasero, desarrollado para aportar una desmesurada carga vertical (down force) en curvasyrectas de alta velocidad.



Así mismo, tenemos que elogiar la técnica de pintura de la firma Pagani,

que hizo posible reducir en 5 kilos el peso de la carrocería, sin sacrificar la reconocida larga vida útil, brillo, profundidad y riqueza de los colores

aplicados por la casa italiana.



No podemos terminar esta reseña exterior sin aplaudir el acertado diseño de los 4 caños de escape circulares, incrustados en el panel trasero, así como el portentoso tamaño de los difusores aerodinámicos posteriores, dispuestos para crear el efecto suelo, que succiona al Pagani Imola contra el suelo.



El resto de bondades de diseño saltan a la vista.



Diseño interior

Aunque la eficiencia motriz prima sobre la elegancia en los vehículos de intención netamente deportiva, por ser un coche que se entrega con ‘permiso’ para ser disfrutado en autódromos y circular en calles y carreteras, el Pagani Imola enseña un habitáculo para 2 pasajeros digno de una berlina de alto lujo.



Lo anterior se puede confirmar al observar los finos materiales, perfectos acabados, dotación de elementos de control y ‘juguetes’ a disposición de los 5 propietarios de un Pagani Imola.



Entre los detalles de obligada mención figuran el deportivo y multifuncional volante en D, el cuadro de instrumentos análogo de fácil lectura y la disposición del centro de infoentretenimiento, entre otros detalles.



Poder motriz

El PaganiImola es impulsado por un motor V12 Mercedes-AMG de 6 litros que entrega a las ruedas traseras nada menos que 827 HP de potencia y un impresionante torque (par motor) de 1.100 Nm.



Aunque no se tienen los datos de aceleración y velocidad final oficiales,

Horacio Pagani asegura que gracias a este impresionante ‘perrenque’ y colaboración de la caja de cambios automática de 7 marchas hacia adelante con diferencial electromecánicoytriple disco de embrague, el Pagani Imola está en capacidad de pulverizar los guarismos de aceleración de un F1 y sobrepasar los 400 kms/h de velocidad

final.



Pero como la velocidad sin estabilidad resulta peligrosa en un hiperdeportivo como el Imola, los ingenieros de Pagani desarrollaron un

sistema de suspensión con horquillas dobles independientes y amortiguadores controlados electrónicamente, que permite ajustar la altura del coche de manera independiente en cada una de las ruedas.



Este sistema ‘inteligente’ viene interconectado con las centrales destinadas a controlar el sistema aerodinámico activo, la transmisión y la

planta motriz que se ajustan en perfecta coordinación para brindar una

experiencia de conducción tan especial e inédita, que se convierte en el principal motivo de compra de un Pagani Imola.



Todas estas bondades motrices se complementan con un súper eficiente

sistema de frenosBrembo, desarrollado de manera exclusiva para este nuevo y esperado modelo, nacido de la privilegiada mente del mencionado diseñador gaucho. Este novedoso sistema cuenta con discos carbo-cerámicos ventilados de 398 mm de diámetro y calipers de 6 pistones en las ruedas delanteras y en las traseras dispone de

discos de 380 mm con calipers monolíticos de 4 pistones.



Como bien dice la canción de la película El Violinista en el Tejado: “Si

yo fuera rico”.