"Vacunación en el Valle iniciaría la segunda semana de marzo": Gobernadora

Los vallecaucanos deberán esperar, al menos, hasta la segunda semana de marzo para empezar a recibir las vacunas contra la Covid-19. El proceso, según los cálculos de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se extenderá hasta abril del 2021.



La Mandataria señala que el Departamento espera recibir de la Nación 3,7 millones de vacunas y que, aunque se está superando el segundo pico de contagios, en abril de este año se espera que haya un nuevo recrudecimiento en el número de casos de la enfermedad respiratoria.



Tanto la alcaldesa de Bogotá como el alcalde de Cali señalaron que este segundo pico de la pandemia ya pasó. ¿Usted coincide con ellos o cree prematura esta afirmación?

Coincido con ellos. Nosotros tuvimos una reunión con los alcaldes del área metropolitana de Cali, que es donde más ha crecido la pandemia, y concluimos que empezamos a bajar el pico, pero aún estamos en zona roja. Hoy permanecemos en alerta roja, porque estamos por encima del 90 % de ocupación de UCI, hubo momentos que estuvimos al 98 % y pudimos sortearlo y no negar las camas. Ya empezamos a disminuir el número de personas afectadas y esperamos iniciar esa meseta que nos da la posibilidad de abrirnos más y quitar más medidas, como hicimos extendiendo el toque de queda a partir de las 12:00 a.m.



Continuamos en alerta roja y este es un llamado para todos los ciudadanos, porque tenemos que seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad; espero que la próxima semana bajemos a alerta naranja y a una ocupación al 88 % en las UCI.



¿Por qué ha sido tan complejo bajar las cifras de ocupación de UCI?

Eso se previó desde el inicio, porque en diciembre era muy difícil de controlar que las familias se reunieran el 24 y 31 de diciembre; los dos partidos del América que crearon una acumulación de personas, que disparó los casos e hizo que a los 14 días empezáramos a incrementar el número de afectados. Hoy estamos hablando de un tercer pico que nos va a venir después de Semana Santa, donde tendremos que cuidarnos mucho porque no podemos cerrar.



Estamos viendo qué medidas tomamos, para conciliar las variables de la salud y la actividad económica.

¿El Valle del Cauca tiene la infraestructura adecuada para adelantar el proceso de vacunación?



Las vacunas y jeringas las entregará el Ministerio de Salud. La infraestructura de congeladores, de cuartos fríos, los tenemos que garantizar nosotros. Ahora tenemos lo de Cali, pero hay que garantizar que todos los hospitales del Valle de la red pública tengan los congeladores y tengamos cómo transportar las vacunas.



Nosotros solo vamos a coordinar, la vacunación que se va a hacer a través de las EPS y las IPS. El Gobierno Nacional ha garantizado que nos entregará 3,7 millones de vacunas entre este año y el primer trimestre del próximo. La Secretaría de Salud de Cali se encargará de Cali; nosotros de los 41 municipios restantes. Tendremos una subregión norte, centro (Tuluá y Buga), suroriente y suroccidente. Recordemos que vamos a vacunar a los mayores de 16 años en adelante. La primera etapa será para el primer frente de la salud, que son todos los que están en las UCI y los mayores de 80 años.



En la segunda etapa viene la población entre 70 y 79 años y el 100 % de trabajadores de la salud. Luego viene la tercera etapa: el 100 % de la población mayor de 16 años con comorbilidades; al igual que el 100 % de los profesores. La cuarta etapa será el 100 % de cuidadores institucionales y la población en riesgo de brote. En la etapa 5 entrarán quienes no tienen comorbilidades. Estas etapas se van a realizar entre marzo de este año y abril del año entrante.



¿Habrá prioridad geográfica?



Sí. Primero va a estar Cali, que tiene el mayor número de casos, luego Palmira, Buenaventura, Candelaria y Yumbo. A lo último estarán los municipios que tienen menos casos. Es importante que la gente actualice sus datos en la EPS.



¿Qué debe hacer una señora de 80 años en Bolívar que quiera vacunarse?



Vamos a llegar a Bolívar al centro de salud y los vamos a buscar, por eso es importante tener actualizados los datos personales en las EPS. Buscaremos en Sisbén y bases de datos de las EPS.

¿Cuándo empieza la vacunación?



Calculamos que la segunda semana de marzo, porque lo que manifiesta el Minsalud es que las primeras vacunas van llegando a Bogotá el 20 de febrero. Somos un departamento prioritario, junto a Bogotá y Antioquia, por el número de casos. No nos han dicho qué marca nos van a dar.



¿Visualiza que la de este año será una Navidad como la del 2020?



Vamos a estar mejor, pero no desaparecerá el covid. Mensualmente vacunamos 50.000 personas, imagínese el esfuerzo que vamos atener que hacer para vacunar 3,7 millones de personas. Prevemos que en diciembre hemos avanzado, pero no hemos terminado. No será como el pasado diciembre, porque habrá reactivación, muchas empresas podrán abrir nuevamente. Si queremos vivir una mejor Navidad, es fundamental seguir usando tapabocas, lavarse las manos y mantener el distanciamiento.



Uno de los problemas es el escepticismo de quienes no creen en la vacuna...



Nuestros esfuerzos en comunicación van enfocados en que nos tenemos que poner la vacuna si queremos quitarnos el tapabocas. Si nos ponemos la vacuna, el próximo año será mucho mejor.



¿Se exigirá algún documento?



Vamos a exigir cédula y carné de la EPS o del Sisbén, habrá formularios para que la persona firme que recibió la vacuna. Se ha previsto que la persona se quede media hora después de vacunarse para ver si tiene alguna reacción, pero en el mundo hemos visto que no ha habido reacciones adversas.



¿Se pueden descartar confinamientos como los que hemos vivido?



No queremos que vuelva a pasar. Dijimos que no más toque de queda a las 10, porque la gente necesita trabajar y recrearse; esperamos no volver a tener un pico como cuando nos tocó encerrarnos y no teníamos las UCI suficientes para atender. Ruego a Dios que le dé la luz a cada persona para que sea consciente del autocuidado y no volvamos a una cuarentena. No vamos a volver a una cuarentena como la del inicio de la pandemia.

Reactivación

¿Qué estrategia de reactivación contempla el Departamento?



El año pasado invertimos $4500 millones y este año serán $20.000 millones. Lo hicimos unido a los alcaldes, a quienes les propuse que, dependiendo de la categoría, por cada peso que pongan yo les pongo entre uno y tres pesos.



Hicimos una bolsa por municipio para ayudar a los empresarios de allí; este año 40 alcaldías manifestaron la intención de poner recursos.



Además, suscribimos acuerdo con Invima para darle registro sanitario a los empresarios que no lo han obtenido y eso les impide estar en grandes superficies; ya hemos entregado 52 registros. También vamos a invertir mucho en infraestructura.