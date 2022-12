Usuarios molestos por fiesta de fin de año en el Hospital Tomás Uribe, de Tuluá

Familiar de un paciente que se encuentra en el Hospital Tomás Uribe de Tuluá, Valle del Cauca, denunció deficiencias en la atención porque, al parecer, el personal médico se encontraba en una integración de fin de año.



Según se conoció, la celebración se llevó a cabo este jueves 22 de diciembre. Videos publicados en redes sociales evidencian la molestia de una ciudadana por la fiesta que supuestamente interfirió en la prestación del servicio de salud.

#Atención | Familiar de un paciente que se encuentra en el Hospital Tomás Uribe de Tuluá, denunció que pese a que muchos pacientes necesitaban atención médica, debían esperar porque al parecer el personal médico celebraba una integración de fin de año. pic.twitter.com/9O0Vadd8nz — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 23, 2022



“Los pacientes enfermos y este Hospital Tomás Uribe con severo escándalo, qué cosa tan horrible”, dice en una de las grabaciones la mujer que acompañaba a un paciente.



En otro video la ciudadana agregó que algunas personas están en estado crítico, e incluso a la espera de intervenciones quirúrgicos. Sin embargo, este evento habría retrasado la atención de los pacientes



“Resulta que hay pacientes que están muy mal esperando una cirugía, mientras tanto toda la entidad está de fiesta y los pacientes todo el día espere y espere que los atiendan. No entiendo qué clase de hospital es este”, aseguró.



Además, advirtió que, según ella, por esta situación podría agravarse el estado de salud de los pacientes: “Es complicado que por una negligencia de ellos (personal de salud) tengan que pasar por situaciones más complicadas. Si ellos le ponen atención a tiempo no van a tener complicaciones ni van a tener un riesgo más adelante”.



Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de los directivos del Hospital sobre este caso. En redes sociales el video causó controversia, pues para algunos el personal de salud también tiene derecho a estos espacios, mientras que otros comentan que es una "irresponsabilidad".



"Es increíble que prime la recreación del cuerpo médico de la institución al derecho fundamental de la salud de los pacientes", escribió un usuario en Twitter.



En contraste, otra persona comentó que "seguro la denunciante no verifico si el personal que estaba compartiendo estaba libre, y los que estaban de turno permanecían en sus labores".