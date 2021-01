Universidad Nacional de Palmira donó ultracongelador para vacunas anticovid

Erika Mantilla

Aunque Minsalud anunció la llegada de la primera entrega de vacunas contra el coronavirus, obtenidas a través del Covax en febrero, aún no hay fecha exacta.

La Universidad Nacional de Palmira donó un ultracongelador, con capacidad para almacenar entre 3.000 y 5.000 dosis de la vacuna contra el covid-19, al Municipio. Así lo dio a conocer la institución este viernes.



El equipo tiene capacidad de338 litros y garantiza una refrigeración de - 80 º C. Está ubicado en la granja Mario González Aranda, que presta servicios al laboratorio de Parasitología, Inmunología y Enfermedades Infecciosas y cumple con los requisitos del Ministerio de Salud para la conservación del biológico.



El alcalde Óscar Escobar dijo que se trata de una excelente noticia, no solo para la ciudad sino para el Valle del Cauca, y señaló que para llevar a cabo el plan de vacunación establecido por el Gobierno Nacional, un requisito fundamental es contar con una infraestructura idónea para garantizar la vida útil de las vacunas que llegarían a Colombia en febrero.



"Estos equipos solo existen en las principales ciudades del país y el Gobierno actualmente se encuentra importando más, pero gracias a la Universidad Nacional, sede Palmira, el municipio va a contar con uno propio y que servirá a la ciudad y la región".



Una vez las vacunas sean retiradas del ultracongelador podrán ser conservadas en los congeladores convencionales de la Red de Vacunación, máximo por cinco días.



Por eso, Escobar instó a Gobierno Nacional a que considere a Palmira como un nodo de vacunación para la región, teniendo en cuenta los avances en la infraestructura que se está habilitando.



Aunque espera que se cumpla el anuncio de Minsalud sobre la llegada de la primera entrega de inmunizadores contra el coronavirus en la primera semana de febrero, reconoció que no hay fecha exacta.



"Palmira, con la Universidad Nacional, está lista para recibirlas y empezar a aplicarlas. Sabemos que hay una priorización de la población según sus riesgos de enfermedades y de fallecer por covid-19. Por eso, lo más importante que ya podemos hacer todos los ciudadanos es actualizar nuestros datos en las EPS, que son las encargadas de llamar para e iniciar la ruta de vacunación", sostuvo.



De otro lado, Mario Augusto García Dávila, vicerrector (e) de la institución, indicó que las aulas han sido dispuestas como un sitio alterno de vacunación para la Secretaría de Salud de Palmira.



Además, el profesor Javier Benavides, doctor en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, se refirió a los mitos que existen sobre la vacuna contra el covid-19 y sus efectos en la salud.



El especialista recordó que para el desarrollo de estos inmunizadores se aplican altos estándares de calidad y son sometidos a todo el rigor científico de los laboratorios, por lo que las consideró seguras.

Lea además: Valle sería de las primeras regiones en recibir vacunas contra el covid-19, dice la Gobernación