Una babilla fue rescatada luego de ser hallada en una vivienda de La Morada, Jamundí

Una babilla de 1.57 metros y 17.3 kilos fue hallada en el baño de una vivienda en Jamundí, sur del Valle luego de una llamada ciudadana. El rescate lo realizó la policía ambiental en conjunto con la CVC, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.



En el transcurso de la semana, la CVC estuvo realizando actividades de reconocimiento en la zona en horarios diurnos y nocturnos con el fin de encontrar este animal pero no fue posible.



Días después de esta búsqueda, la Policía Ambiental recibió una llamada de la comunidad donde notificaron el hallazgo de una babilla al interior del baño en una vivienda del sector.



“Al momento de su rescate, este reptil fue trasladado al centro de atención y valoración de fauna silvestre (ubicado en Palmira) para verificar su estado de salud y su posterior liberación. Días antes se reportó una babilla caminando por el mismo sitio pero aún no tenemos conocimiento si es la misma”, explicó Camila Orozco, técnica de la Regional Suroccidente CVC.



Según Gabriel Rodríguez Collazos, biólogo de la Regional Suroccidente de la CVC, una vez el animal esté totalmente recuperado, la entidad dispondrá si lo lleva a un criadero de babillas en la Costa Atlántica u otro sitio. Añadió que esta decisión se tomará entre el equipo técnico, médicos veterinarios y biólogos de la Corporación.



“Todavía no tenemos el reporte del centro de atención veterinario del CVC, pero en principio se veía que el animal estaba estresado porque le estaban tratando de poner una cuerda en la parte delantera para amarrarla. Además, le tenían un palo en la cabeza para mantenerla quieta, todo esto genera que se estrese el animal. En general no se veía con signos de haber sido afectada físicamente”, indicó el biólogo.



¿Por qué se están viendo estos animales en este sector?

Rodríguez Collazos explicó que esta especie tiene una distribución muy amplia asociada al sur de los Estados Unidos, sur de México, Centroamérica, Puerto Rico y el noreste colombiano, siendo la Costa Atlántica el lugar donde ha tenido su distribución.



Y aclaró que este animal ha llegado al Valle del Cauca a través del tráfico animal asociado al narcotráfico. "Se presume que algunos narcotraficantes traían babillas para dejarlas en los lagos de sus casas. Estas viviendas a lo largo del tiempo fueron objeto de extinción de dominio y quedaron totalmente solas, entonces estos animales en la necesidad de comer se fueron por los drenajes naturales y las derivaciones de agua, que finalmente discurren hacia viviendas como en la que se encontró a la babilla".



Recomendaciones



Las principales recomendaciones que dieron los expertos de la CVC son la no interacción con los animales, es decir, no alimentarlos, no acercarse a distancias inseguras para tomar fotos o hacer videos y dejarlos tranquilos en su medio natural, ya que aseguran que si ellos se sienten atacados se van a defender y no hay manera de prevenir o prever cuál será el comportamiento del animal.



Carolina Orozco recomendó a los habitantes del sector que en caso de avistar otra babilla o algún animal de fauna silvestre, reporten a la Policía Ambiental o a la CVC a través de sus líneas te atención #550, en la app “más cerca de la gente” o por las páginas de Facebook o Instagram.