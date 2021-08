Palmira contará por fin con una terminal de transporte. Así se conoció este miércoles luego de que la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, diera a conocer los resultados del estudio de prefactibilidad.



De acuerdo con el informe que recoge aspectos técnicos, legales y financieros, la terminal estaría ubicada en la zona centro - norte de la ciudad y priorizará servicios intermunicipales para lograr una mayor conectividad con el departamento y el resto del país.



Además, se construirá una Estación de Intermodal de Transporte, CIT, ubicada en el centro - sur que atenderá servicios suburbanos y de corto recorrido.

Al respecto, el vicepresidente de Estructuración de la FDN, Rafael Herz, aclaró que el municipio necesitaba el estudio de prefactibilidad para poder establecer cómo se puede hacer la obra, dónde, cuál es el valor de la inversión y qué sigue una vez realizado el mismo.



En ese sentido, señaló que el estudio arrojó la necesidad de construir dos infraestructuras, una para el transporte intermunicipal y otra para el transporte suburbano, las cuales se complementan y permitirán a la ciudad desarrollar el espacio público, tener una movilidad mucho más rápida, eficiente y segura.



Asimismo, reducir la contaminación ambiental a través de la disminución de los gases invernadero, pero también mejorar la calidad de vida de los palmiranos y demás usuarios que van a poder movilizarse más rápido y de manera más segura, con una menor siniestralidad y accidentalidad.



"Más que una terminal de transporte, es un polo de desarrollo social y económico. Obviamente requiere un cambio de perspectiva, va a cambiar la movilidad, la forma cómo se van a integrar los sistemas de transporte urbanos y municipales, con los intermunicipales y suburbanos", expresó.



El estudio dio, igualmente, las pautas para la ubicación del proyecto, el tamaño del mismo y el costo general.



Sin embargo, aclaró Herz, deberá adelantarse un estudio de factibilidad que arrojará el modelo de transacción y el modelo financiero, para saber cuánto cuesta y cómo se puede financiar la operación, así como estudios prediales y urbanísticos que tienen que ver con qué predios se tienen que comprar, la seguridad de los mismos y el diseño urbanístico y arquitectónico de la terminal.

"Sí es viable la construcción de una terminal de transporte": Alcalde

El alcalde Óscar Escobar, al escuchar los resultados del estudio de prefactibilidad, indicó que "Palmira sí necesita, sí es viable la construcción de una terminal de transporte".



Explicó que la obra se construirá en el barrio Industrial, en la comuna 2 del municipio, en un predio que fue declarado como parte de un decreto de anuncio de proyecto firmado este mismo miércoles para iniciar la negociación predial del mismo.



No obstante, subrayó que la terminal no es viable, no sirve por si sola, por lo tanto, requiere una articulación mayor para que el transporte en el municipio funcione de mejor manera. Por eso, se construirá una Central Intermodal de Transporte, CIT, que estará ubicada en la comuna 3, muy cerca de la zona céntrica de la ciudad y al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder.



El proyecto, que se espera arranque en el 2023 y esté concluido en el 2026, tendrá una inversión de más de $72 mil millones.



"Ahora entramos a la etapa de recurrir al concejo municipal, pedir vigencias futuras y autorizaciones para contratar la factibilidad de forma que, antes de finalizar este Gobierno, podamos dejar contratada la obra que va a solucionar esta gran necesidad que tienen los palmiranos, que ya está claro dónde tiene que ser y cómo tiene que ser", sostuvo el mandatario.



"Palmira se convertirá en la primera ciudad en construir una estación que estará integrada al gran proyecto intermunicipal del Tren de Cercanías que conectará a Jamundí, Yumbo, Cali y Palmira", agregó.



Con la terminal, el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, el futuro Tren de Cercanías, el Sistema de Bicicletas Públicas y las dos Zonas Francas, el municipio se convertirá en un referente de movilidad a nivel regional y nacional, aseguró Escobar.



Como se sabe, el estudio de prefactibilidad que inició en diciembre de 2020, tuvo un costo de $1.600 millones y fue cofinanciado en un 70 % por la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, y el Gobierno Británico. El otro 30 % fue asumido por el municipio.