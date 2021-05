Tensa situación en Palmira por enfrentamiento entre manifestantes y las autoridades

Natalia Moreno Quintero

Ciudadanos que han participado de las manifestaciones en Palmira denunciaron en la noche de este domingo enfrentamientos con la Fuerza Pública en puntos de la recta Cali-Palmira, como el pórtico de la Y, donde varias personas resultaron heridas y se dificultó su atención y traslado a centros asistenciales.



Según el último reporte de la Alcaldía de Palmira respecto a la situación de orden público en el municipio, se presentaron bloqueos en Monteclaro, Versalles, Amaime entrada corregimiento Boyacá, Pórtico de la Y, El Bolo y en la zona de Rozo-Tres Esquinas.



A través de reportes en video, defensores de Derechos Humanos indicaron que los manifestantes debieron resguardarse en cañales y que varias personas se perdieron en el lugar.



Parte de tranquilidad en Palmira :

- Alcalde y Defensor mienten.

- 4 Heridos pic.twitter.com/hdLTxec1Kg — Guerra Universitaria (@Gu2Hail) May 3, 2021

Alertamos!! La represión, la violencia contra los manifestantes no cesan. Varios heridos en este momento en Palmira. #ParoIndefinido2021 pic.twitter.com/OCFmwLme5B — Luis Alberto Albán Urbano (@AlbanComunes) May 3, 2021

Óscar Escobar, alcalde de Palmira, manifestó hacia la medianoche de este domingo que tras conocerse las denuncias de presuntos abusos de autoridad cometidos por agentes del Esmad, miembros de la Alcaldía hicieron presencia en la zona de las protestas, entre ellos el Personero, quien "emitió un reporte público a las 10:27 p.m. desde la zona del peaje del Ciat, en el cual informó que en ese punto todo se encontraba en orden y que no había confrontación".



Según el burgomaestre, funcionarios siguen en el lugar adelantando en los cañales labores de búsqueda de posibles víctimas o de personas dadas por desaparecidas.



"Decidí venir personalmente al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde encontré un herido que está en cirugía por un disparo de arma traumática en el abdomen. Otra persona con trauma de cadera y lesión en la frente quien, mediante rayos x, se le descartó fractura de cadera y ya fue dado de alta. Tenemos otro herido en el antebrazo con una cortada, a quien ya se le dio de alta. Otro herido con traumatismos en varias partes de su cuerpo, incluido un proyectil de arma traumática en su espalda, quien también ya fue dado de alta. Y tenemos otra persona herida en el tobillo que se encuentra en otra institución de salud del municipio que es la clínica Santa Bárbara, que aún continúa en observación", comentó Escobar.



El Alcalde indicó que los heridos son todos mayores de edad y que él está al frente de la verificación de los hechos para establecer lo sucedido.



"Personalmente no he dado la orden al Esmad ni al Ejército de atacar a estos jóvenes. Por el contrario, desde el pasado viernes, me reuní con diversos defensores de Derechos Humanos en el municipio, con el único propósito de promover la mediación y evitar confrontaciones en el marco de la protesta. Cabe recordar que en el Valle del Cauca se ha instalado un consejo de seguridad en cabeza del Comandante de las Fuerzas Militares por orden del Presidente Iván Duque", subrayó.



Escobar finalizó informando que este lunes se convocará un consejo de seguridad extraordinario para que la Fuerza Pública rinda cuentas de los sucedido.