Siete capturados tras ser sorprendidos cuando pretendían enterrar un cadáver en El Cerrito

Siete hombres fueron capturados luego de que fueron sorprendidos cuando se encontraban excavando un hueco para, al parecer, enterrar el cadáver de un hombre que fue asesinado en El Cerrito, Valle.



Según el reporte de la Policía Valle, los hechos se presentaron en una finca del corregimiento Santa Elena, zona rural de El Cerrito, donde los sujetos fueron sorprendidos en flagrancia excavando un hueco para enterrar a un hombre cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la zona del bar de la vivienda.



"Al parecer, estas personas serían las responsables de un homicidio cometido en una finca del sector, donde pretendían enterrar el cuerpo. Al ser sorprendidos en flagrancia, los hombres reaccionan disparando a los uniformados, resultando un policía herido", explicó el coronel Ever Yovanni Gómez, comandante de la Policía Valle.



Según pudo conocer El País, entre los capturados se encuentran el hijo y el sobrino de la actual alcaldesa de El Cerrito, Luz Dary Roa.



Silvio Santiago Montaño Roa sería el hijo de la Alcaldesa, mientras que Juan Pablo Montaño Sánchez sería el primo del primer mencionado a quien, además, se le incautó una arma 'five seven', la cual es utilizada para atravesar blindajes.

De acuerdo con lo detallado al respecto, uniformados del Modelo de Vigilancia por Cuadrantes y de la Sijín llegaron a la finca luego de recibir una llamada de alerta de la ciudadanía. Según indicó el coronel Gómez, al percatarse de la presencia de los policías, los hombres arremetieron contra ellos con armas de fuego.



En medio del operativo, a los sujetos se les incautaron siete armas de fuego con munición, entre ellas una 'five seven' que es utilizada para atravesar blindajes. Los hombres fueron capturados como responsables por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.



La Policía, además, manifestó que se adelantan investigaciones junto al CTI de la Fiscalía esclarecer los móviles del homicidio. De igual manera, la Institución reveló que dos de las siete personas capturadas presentan antecedentes judiciales por los delitos de hurto y lesiones personales.