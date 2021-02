Natalia Moreno Quintero

Juan Carlos Corrales, el gerente para la vacunación de Covid-19 en el Departamento, tiene el reto de coordinar la vacunación de más de 3 millones de vallecaucanos este año.



Advierte que en un par de semanas se aspira a descentralizar la vacunación en el Valle y conminó a confiar en los biológicos. “La vacuna es la salida a la pandemia”, asegura.



¿Por qué si inicialmente se había programado iniciar a las 10:00 a.m. de ayer la vacunación, luego decidieron empezar a las 2 p.m.? Se habló mucho de que esto habría sido para esperar al ministro de Justicia, Wilson Ruiz...

A veces es difícil comprometerse en que vamos a iniciar el día tal a la hora tal, porque a veces se presentan situaciones. Lo importante es que iniciamos con la vacunación en el Valle del Cauca, aspiramos a que las multinacionales y podamos cumplir con el cronograma.



A parte de Cali, ¿dónde van a vacunar con estas primeras dosis?

Únicamente en Cali. El resto del Valle iniciará el 1 de marzo con el segundo lote que llegue.



¿Y Buenaventura?

Por ser distrito especial, está haciendo el ejercicio con el Ministerio de Salud. Ellos tienen menos IPS y tienen un ejercicio concentrado y las cosas bien estructuradas.

Desde que se anunció la llegada de las vacunas se ha visto una mayor cantidad de gente en las calles y un relajamiento de las personas con las medidas de autocuidado. ¿Cree que estamos en momento de relajar las medidas?

Aún vacunándonos no podemos deja el tapabocas, el aislamiento, el lavado de manos y el cuidado. Solo nos llegaron 5184 dosis, que son importantes pero son solo el comienzo. Este es un proceso demorado y que no admite margen de error, hay que seguir con las medidas que hemos tenido en esta pandemia.



¿Cómo va a ser el proceso de aplicación de las primeras vacunas en el Valle?

Tenemos cinco días para aplicar las vacunas, porque tienen una temperatura especial y están ultra congeladas a -70°C, entonces estas 24 IPS de Cali inician su vacunación y en los cinco días siguientes deben vacunar a su recurso humano, porque las vacunas se sacan del ultracongelador y se entregan, de ahí pasan a una temperatura inferior (de +2°C a +8°C) y en ese momento empieza el reloj a andar. Lo más importante es que cuando se destapa el frasquito, se preparan las seis dosis, las diluye, tiene seis horas para aplicar esta vacuna. Tenemos tiempo suficiente pero no nos podemos descuidar, así que si vamos a vacunar seis personas por hora cada diez minutos se hará el procedimiento y la persona pasará a observación por 30 minutos.



¿Y cuándo llega el próximo lote de vacunas?

Esperamos que en 15 días llegue la segunda dosis de Pfizer, que coincide con la primera semana de marzo, y allí esperamos que llegue otro gran lote de vacunas para iniciar con la población mayor de 80 años en el Valle. Inicialmente la proyección del Ministerio era recibir 850.000 dosis en febrero y llegaron 50.000, la proyección para marzo son 3,8 millones; para abril son 1,8 dosis. Este primer envío es poco, pero a partir de marzo llegarán más dosis debido a la producción que tienen los laboratorios; con esa expectativa podremos, al 31 de diciembre de este año, vacunar los 3.079.000 vallecaucanos para lograr la inmunidad de rebaño.



¿Qué le diría a los incrédulos que insisten en no vacunarse?

Gracias a las vacunas no tenemos viruela desde 1977 en el mundo. Gracias a la vacuna no tenemos polimelitis en las Américas. El mensaje es muy claro: la vacuna viene a evitar que tengamos mortalidad por covid, que evitemos la transmisión. De las casi 6000 muertes que ha habido en el Valle la mayoría está en los mayores de 60 años, pero los que más se han contagiado son los jóvenes. La vacuna es la salida a la pandemia.



Los que no tienen 80 años, pero sí comorbilidades, ¿cuándo se vacunarán?

Hay un cronograma del Ministerio de Salud. La programación viene en dos fases y cinco etapas primera etapas; la primera etapa será el talento humano de primera línea y los mayores de 80 años. Aspiramos que en nueve semanas tengamos cubierto el 90 % de esta población; y a medida que nos lleguen los biológicos iremos descendiendo en el grupo de edad y aumentando la cobertura en el talento humano y los diferentes grupos. Si realmente las multinacionales le cumplen a nuestro país, el mismo día que lleguen las dosis empezaremos a vacunar.



El hecho de vacunarse no quiere decir que no se pueden enfermar ni que no puede infectar a otras personas...

Ya se han aplicado más de 100 millones de vacunas en el mundo y eso da tranquilidad porque no se han presentado efectos secundarios considerables. El hecho de vacunar aumenta las defensas y genera una protección, pero puedo ser portador asintomático. Por eso, después de vacunarse debe continuar con la protección y medidas de bioseguridad.



¿Quienes tuvieron covid también serán vacunados?

Sí, serán vacunados. Se priorizarán grupos y personas. Todos deben firmar el consentimiento informado.



¿Cuánto tiempo de inmunidad garantiza la vacuna?

Luego de aplicar la vacuna, mínimo, en las primeras dos semanas su organismo reconoce que está inmunizado. De allí aspiramos a que el paciente tenga un mecanismo de defensa.



¿Qué porcentaje de efectividad tiene la vacuna?

La OMS advierte que la efectividad es del 95 %.



¿Está garantizada la segunda dosis para las personas que se apliquen la primera?

Sí, está totalmente garantizada. Esa fue una conversación de nivel central con el laboratorio para poder recibir este primer envío.



¿Cuándo iniciará la vacunación del personal médico en el resto del Valle?

Hemos recibido llamadas de todos los alcaldes, pero la recomendación fue no desplazar estas primeras dosis. Aspiramos la primera semana de marzo empezar el recorrido por los municipios.



¿Si soy convocado y no voy, pierdo mi vacuna?

No, ningún vallecaucano va a perder su vacuna.