Rescatan 521 tortugas que fueron arrojadas  a una quebrada de Pradera, Valle

Andrés Camilo Osorio

Un total de 1060 tortugas Morrocoy fueron arrojadas a la quebrada Vilela del municipio de Pradera. De estas, solo 521 tortugas han podido ser rescatadas hasta el momento por las autoridades ambientales del Valle.



“Hasta el momento hemos rescatado 521 individuos, pero sabemos que faltan muchas más. Con la Policía Ambiental y personal de las empresas del zoocriadero hemos venido realizando acciones de rescate de tortugas arrojadas a la quebrada. Esta especie es un importante dispersor de semilla y procedente del caribe colombiano y se encuentra vulnerable dado a la cacería indiscriminada y la pérdida de su hábitat”, señaló Estefanía del Mar Flórez, bióloga de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.

Según las autoridades, estos individuos terrestres fueron extraídos arbitrariamente por una persona externa de un zoocriadero ubicado en Pradera perteneciente a las empresas Bohmer y Cia S.A. y Ecofagro SAS, quienes ayudaron en las labores de rescate; sin embargo, las circunstancias de los hechos aún son materia de investigación.

“Las arrojaron de manera arbitraria, ellas son de tierra, no pueden nadar y se ahogan. Necesitamos seguir recuperando las que faltan, porque el daño ambiental es muy grande, no solo por el animalicidio, sino también el daño que se le hace al medio ambiente porque ellas no pertenecen a esta zona y no es bueno para el ecosistema del Valle. Esto fue un grave acto de maltrato animal”, sostuvo Diana Peralta, veterinaria del Zoocriadero.”



Por otro lado, piden a la comunidad que reporten si ven a alguna de estas especies al número de la CVC: 3310100 ext. 2519, al #550, o al WhatsApp 3192127263, para proceder a su rescate.