Pruebas PCR para covid-19 gratuitas en el Valle en Semana Santa, anuncia Gobernadora

Álvaro José Carvajal Vidarte

La red hospitalaria pública del Valle del Cauca adelantará jornadas de toma de pruebas PCR para detectar covid-19, de manera gratuita, durante Semana Santa y hasta el 7 de abril.



Así lo dio a conocer este martes la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quien adelantó que durante la Semana Mayor se realizará "vigilancia epidemiológica estricta" en la región con el fin de prevenir contagios masivos de coronavirus.



"Lideraremos una gran jornada de toma de pruebas PCR desde la Secretaría de Salud Pública del Valle entre el 27 de marzo al 7 de abril en la red pública hospitalaria", escribió Roldán González.



Y en otro trino, añadió que la meta de la administración "será la toma de 8.000 pruebas PCR para los vallecaucanos durante esta Semana Santa , de manera gratuita a través de nuestra Secretaría de Salud y la red pública hospitalaria en todo el departamento".

"Tenemos una disminución importante del número de pruebas PCR que se están tomando, entonces hemos decidido con la señora Gobernadora aplicar 8.000 pruebas a los vallecaucanos en los diferentes municipios, en la búsqueda de casos que no se han detectado, para poder hacer rastreo y aislamiento a tiempo y que el número de casos no se incremente de modo abrupto, sino lentamente", explicó por su parte la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes.



Esta medida hace parte de los esfuerzos de las autoridades para evitar que, a raíz de las vacaciones de Semana Santa, se registre un nuevo pico de contagios de covid-19, mucho más grave que el presentado entre finales de 2020 y enero de 2021.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dio a conocer también este martes que plantea implementar 'pico y cédula' en la ciudad durante la festividad religiosa.



"Vamos nuevamente a adelantar procesos de pico y cédula y vamos nuevamente a informar a nuestra comunidad que se debe superar esta sensación de que el tema del covid ya ha sido superado, porque no es así", indicó el mandataria.

Por su parte, la secretaria Lesmes advirtió que durante la festividad religiosa se deben evitar las aglomeraciones, para evitar la propagación del covid-19.



"No deben haber personas cercanas unas a otras en nombre de Dios ni en nombre de la fiesta ni siquiera por la vacunación", dijo la funcionaria.



La secretaria reiteró que la pandemia aún no ha terminado y que, por ende, la ciudadanía tiene que seguir acatando las medidas de bioseguridad.



"Estamos bajando de un segundo pico a nivel nacional y tenemos una alta posibilidad de retornar a cifras altas", aseguró.



Valle del Cauca suma 203.959 casos confirmados de covid-19 desde que la enfermedad llegó a la región y 6.435 fallecimientos a causa del virus.

Este lunes festivo, las autoridades de salud confirmaron 463 nuevos contagios y nueve decesos por el virus.