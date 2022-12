Procuraduría abrió indagación  contra docente de Univalle por presunto caso de abuso sexual

A través de un boletín, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer, que se abrió una indagación previa contra Luis Alberto Pérez Bonfante, profesor de la Universidad del Valle, quien fue denunciado a través de redes sociales, por presunto abuso sexual hacia una joven investigadora.



"La actuación disciplinaria iniciada por el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de los hechos y, en especial, verificar la ocurrencia de la conducta para saber si la misma es constitutiva de falta disciplinaria", señala el texto.



Asimismo, el ente disciplinario ordenó la práctica de varias pruebas documentales, las cuales serán analizadas y valoradas, para a partir de los resultados obtenidos esclarecer los hechos objeto de la denuncia.



Además, la Procuraduría solicitó a la institución educativa información sobre si dio a conocer los hechos a la Fiscalía General de la Nación, y la copia o soporte del protocolo de atención establecido para los casos de abuso sexual.



Los hechos habrían ocurrido en la noche del viernes 14 de octubre y la madrugada del sábado 15, al sur de Cali. Según la denunciante, Salomé Burbano, ese fin de semana viajó a la ciudad para presentar un libro que escribió junto a otras personas, entre ellas Luis Alberto Pérez Bonfante, quien se presume y abusó de ella.



“Yo fui a Cali al lanzamiento de un libro del que soy coautora y él también lo es. Él y yo pertenecemos a un grupo de investigación y no lo conocía personalmente, solo en el marco de reuniones virtuales grupales. Luego del evento académico que mi agresor organizó, salimos a cenar y celebrar, recuerdo haber estado en La Topa Tolondra y después de unos tragos no me acuerdo de absolutamente nada más. Solo recuerdo que al día siguiente amanecí en un lugar desconocido, no tenía mi celular, tampoco mi ropa y solo estaba con ropa interior. Estaba completamente desconcertada y con miedo”, le contó a El País Salomé Burbano, y agregó que por lo que pudo ver el apartamento en el que amaneció estaba ubicado cerca al Parque del Perro.



Por su parte, Pérez Bonfante, negó las acusaciones y aseguró que emprenderá acciones legales para demostrar su inocencia.



"Dado que la Sra. Irene Salome Burbano Delgadillo me acusa de la comisión de gravísimos delitos, tengo la absoluta convicción de que el escenario para dirimir este asunto son los estrados judiciales y no las redes sociales ni los medios de comunicación. Ante las autoridades pertinentes presentaré las pruebas que demuestran mi inocencia y, la comisión de varios delitos, entre ellos injuria y calumnia, cometidos por la Sra. Irene Salome Burbano Delgadillo", subrayó Pérez.