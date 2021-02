"Primera vacuna anticovid-19 se aplicará el 20 de febrero en el Valle": María Cristina Lesmes

Álvaro José Carvajal Vidarte

Para María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, la vacunación no solo es una responsabilidad individual, sino también social en aras de lograr la inmunidad de rebaño y, por ende, el fin de la pandemia por Covid-19. En el reciente programa de ‘Protagonistas en vivo’, transmitido en el Facebook Live del diario El País, la funcionaria resolvió las dudas principales de los vallecaucanos alrededor de la vacuna, pero también entregó un balance de cómo la región está superando el segundo pico de la pandemia.



¿Está listo el Valle del Cauca para iniciar el proceso de vacunación?



Nosotros esperamos que la primera vacuna en el Valle del Cauca, más precisamente en Cali, la apliquemos el 20 de febrero. Este miércoles estuvimos en reunión sobre ese tema con el Ministerio de Salud, por lo que eso ya está confirmado, ya es una realidad. Las primeras vacunas que llegarán son las de Pfizer y vamos a empezar la campaña en las clínicas que tienen mayor número de camas. Nosotros estimamos que el 20 de marzo ya estará vacunado el primer grupo, o sea los adultos mayores de 80 años y el personal de primera línea que tiene contacto directo con los pacientes covid.



Dado que la vacuna de Pfizer solo sobrevive cinco días por fuera de temperaturas de -70 grados celsius, ¿qué pasará con los pueblos del Valle?



El antídoto de Pfizer se quedará en los municipios grandes que cuentan con instituciones de salud de gran envergadura en aras de vacunar varias personas rápidamente, por lo que en el resto de municipios llegarán las otras vacunas (Janssen, Moderna, AstraZeneca, entre otras).

¿Todas las vacunas que ha adquirido el Gobierno son confiables?



Estamos listos para poner nuestro hombro izquierdo para que nos pongan la vacuna que nos toque. Pese a que ninguna tenga efectividad del 100 %, todas son confiables. Mire que ya hay más de 100 millones de personas inoculadas en el mundo y ninguna ha fallecido. Además, si bien hay algunos efectos secundarios, no tiene consecuencias adversas. Aquí lo importante es que mi inmunidad se suma a la de todos los demás, por eso la meta es vacunar al 70 %, porque para ese momento se habrá alcanzado la inmunidad de rebaño y la pandemia se acaba. Eso es porque el covid ya no encuentra manera de reproducirse entre la población.



En ese sentido, ¿cuándo podremos llegar a la inmunidad de rebaño en el Valle del Cauca?



Nuestros cálculos dicen que en abril del 2022 podremos decir que la pandemia ha llegado a su fin.

Secretaria, ¿se sabe cuántos vallecaucanos estarán vacunados antes de finalizar este año?



No me atrevo a decirlo, porque no depende enteramente de nosotros como administración departamental. Yo tengo dos grandes preocupaciones: primero, que la vacuna esté segura, y segundo, las falsas noticias y todo el escepticismo alrededor de la vacuna que pueden acabar con el mayor reto más importante de la humanidad, o sea darle fin al covid. Es posible que lleguemos a tener vacunas sin dueño por esa misma resistencia.



¿Y no cree que esa resistencia irá bajando cuando la gente vea que personas de su círculo sí se vacunan y ellos van quedando por fuera?



He pedido a los gremios, EPS y a los medios de comunicación que nos ayuden a hacer una campaña de promoción, sobre todo para correr el voz a voz de la importancia de la vacuna en las personas que viven en los territorios más alejados y su acceso a Internet es muy limitado. Ojalá el afán por vacunarse se convierta en una bola de nieve.

Una duda frecuente es qué tan necesario es el tapabocas después de recibir la vacuna...



Claro que sí, tendremos que usar tapabocas hasta abril del año entrante, hasta que logremos la inmunidad de rebaño. Y esto aplica tanto para vacunados como para personas que se hayan recuperado del covid.



A quienes les ha dado covid y se han recuperado, ¿podrán ser vacunados, así sean adultos mayores de 80 años?



No en estos momentos, porque se presupone que esa persona ya desarrolló una inmunidad propia, por lo que sería desperdiciar una vacuna. Ahora bien, al ser el covid un asunto muy dinámico, esta situación puede cambiar en caso de que se determine que la inmunidad natural no es duradera.

Ya se habla por parte de algunos expertos que en abril pueda presentarse un tercer pico. Secretaria, ¿usted comparte esta opinión? Y si es así, ¿qué tan duro cree que sea esta nueva ola?



No será tan fuerte como la que estamos superando ahora. Las costumbres de diciembre fueron imposibles de neutralizar: hubo un afán de ver a nuestros amigos, abrazar la familia y salir de compras, que fue lo que disparó los casos en enero y tener la ocupación más alta en UCI.



Ahora bien, con Semana Santa habrá un periodo de paseo y la devoción estará dividida en muchos cultos, por lo que esperamos que ojalá haya una meseta sostenida que nos permita atender a los pacientes covid como se merecen: con calidad y toda la ciencia a su servicio. Tal vez haya un incremento si hay indisciplina, pero no será tan elevado como el segundo pico.



Hay toda una polémica por el uso de la ivermectina. Incluso algunos médicos sugieren su aplicación de manera profiláctica. ¿Cuál es su posición sobre el uso de este antiparasitario frente al covid?



Aunque la ciencia no ha demostrado con suficiente tranquilidad qué tan efectiva es la ivermectina, parece ser muy útil si se utiliza en el momento preciso, que es cuando aparecen los primeros síntomas, según algunas experiencias médicas su uso en diferentes partes del mundo, pero no es ideal que sea tome de manera profiláctica como una solución de prevenir el covid.

Algunos dicen que consumir vitaminas es útil para que el impacto del virus sea más suave en el organismo...



Mire, le voy a decir qué se puede hacer para prevenir el covid: usar tapabocas, hablar con distanciamiento y lavarse las manos… No hay nada sobre la faz de la tierra que le permita a usted adivinar cómo se comportará ante el covid; yo he conocido de un paciente de 103 años que se recuperó y de un muchacho de 24 que falleció. Yo comparo el covid con una ruleta rusa y lo mejor es no jugar con ella. Aún no tenemos la certeza de qué es lo que hace la diferencia, pues al parecer todo responde a una respuesta inmunológica de la persona. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que hay situaciones que a uno lo hacen más vulnerable, como la edad avanzada o ciertas comorbilidades.

En los últimos días hemos visto un descenso en la ocupación UCI y los casos covid diarios, ¿cuándo se estabilizará la curva?



Un solo indicador, como el reporte diario de casos covid no nos sirve para comprender todo el comportamiento epidemiológico, porque también hacemos una correlación con las personas hospitalizadas y una proporción que no ha cambiado en Colombia no en el mundo y es que de cada 100 personas que contraen el virus, a 85 les va muy bien, 10 regular y 5 se agravan, o sea van a UCI. En todo caso, los casos vienen bajando de 500 a alrededor de 300 y eso se mantendrá, según nuestro juicio.