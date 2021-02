Valle pasa de alerta roja a naranja en red hospitalaria, ¿qué implica?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Tras cinco semanas con una ocupación UCI por encima del 90 % en el Valle del Cauca, en el marco de la segunda ola de la pandemia, los últimos indicadores de la región dan cuenta de una ocupación del 85,5 %.



Es por eso que esta semana la red hospitalaria del departamento pasó de alerta roja a naranja, por lo que ya no hay necesidad de recurrir a la ruta humanitaria para el traslado de pacientes a otras locaciones del país, como había ocurrido a finales de diciembre e inicios del presente año.



“El 7 de febrero logramos hospitalizar 41 personas y recibimos unas 76 solicitudes, de las que descartamos 35. Si este comportamiento se compara con la fase crítica que tuvo el departamento con los días 13, 14 y 15 de enero, cuando se hospitalizaron 72 personas por día, podemos decir que se ha reducido casi la mitad”, explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, quien indicó que desde el 20 de enero no hay necesidad de remitir pacientes a otras regiones.

La funcionaria agregó que al contrario de los días en los que hubo alerta roja, cuando los quirófanos se concentraron en cirugías de urgencia, ahora ya están habilitados los procedimientos que eran aplazables pero que podían afectar la vida de los pacientes, como aquellos que tuvieran cáncer.



“Todas las especialidades pueden hacer cirugías de ahora en adelante siempre y cuando el procedimiento no implique que el paciente se agrave y requiera una UCI, dado que el propósito es disminuir su ocupación. Incluso están habilitadas las cirugías plásticas para menores de 60 años y todas las de oftalmología que no son de alto riesgo”, anotó Lesmes.



De acuerdo con la Secretaria, lograr estos indicadores ha sido posible por las medidas de control que buscan reducir la movilidad dentro y entre los municipios del Valle, como los toques de queda, los puestos de control en las vías y el pico y cédula.

Lesmes indicó que “al ser el covid un virus con un comportamiento cíclico, para que su velocidad de contagio disminuyera era imperativo aplicar esas medidas con todos los alcaldes de la región, así como insistir en el autocuidado en la población. De 100 personas que se enferman, cinco se pueden complicar, o sea requerir UCI, por lo que mientras menos contagios, producto de esas estrategias, menos estrés en la red hospitalaria”.



Otra acción importante, aunque no tan impactante como la primera, según Lesmes, era el manejo de las UCI para reducir los días de estancia en aras de rotar los pacientes a hospitalización de alta o mediana complejidad.



Para el internista Elías Vieda Silva, representante en el Valle de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, estas condiciones permiten atender con más efectividad a los pacientes que tienen secuelas o desacondicionamiento físico tras estar internados en una UCI.



“Agotamiento muscular, crecimiento de úlceras o afectaciones a la altura del diafragma son algunas de las secuelas principales. Además, si la ocupación se logra ubicar en un 60 %, los médicos podemos tener un alivio en la carga laboral”, agregó el internista.



Silva indicó que si bien las estimaciones epidemiológicas calculan que en abril llegue el tercer pico, este puede pasar desapercibido o menos impactante que el anterior si la población respeta todas las medidas de autocuidado mientras es llevada a cabo la primera fase de vacunación, que incluye a los adultos mayores de 80 años y el personal de primera línea.



A su vez, Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana, afirmó que en las campañas para intensificar el autocuidado ante el covid, “al menos el 85 % de las personas es muy receptiva, lo que ha ayudado a que nos niveles de contagio no desborden nuestra capacidad”.



“Si bien nos hemos encontrado algunos sectores en la capital vallecaucana en donde no interesa usar tapabocas, hay aglomeraciones o persiste el mito de que el covid no existe, en realidad son muy pocos comparados con la mayoría. En todo caso, es en esas personas en las que está nuestro mayor reto para inculcarles la importancia de cuidarnos durante la pandemia”, aseveró el Secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali.