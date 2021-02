Valle pasa de alerta roja hospitalaria a naranja ante reducción en ocupación de UCI

Álvaro José Carvajal Vidarte

Los pacientes cuyas condiciones de salud mejoren y ya no requieran seguir hospitalizados en una UCI, están siendo movilizados rápidamente a servicios de mediana y baja complejidad.

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció este lunes que el nivel de alerta hospitalaria en el departamento baja de rojo a naranja, luego de que la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en la región disminuyera al 85 %.



El departamento se encontraba en el nivel más alto de alarma desde el pasado 27 de diciembre de 2020, cuando la ocupación de camas UCI superó el 90 %.



"Bajamos la alerta, pasamos a alerta naranja. Esto es muy importante para el sector de la salud, pero sobre todo agradecerles a los vallecaucanos porque esto lo logramos al cumplir las medidas que sabemos que no les gusta a muchos sectores, pero que son importante porque esto permite que otras especialidades médicas puedan empezar a laborar nuevamente", indicó la mandataria regional a través de Telepacífico.



Y añadió que el descenso en el porcentaje de ocupación "significa que bajamos ese momento duro que teníamos y que ya podemos bajar esa alerta roja a naranja, sobre todo para que el sector salud y las especialidades de otros médicos puedan empezar a laborar nuevamente".

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que el cambio de nivel implica "que estamos en capacidad de atender las personas con covid-19 que requieran una hospitalización o una UCI dentro de nuestro territorio, es decir, que nos damos abasto para nosotros mismos".



Además, "que como ha bajado la ocupación de las UCI podemos darle libertad a algunas especialidades para operar, cirugías que teníamos represadas, no en la normalidad total, pero sí un número adicional de las que ya veníamos abriendo".



Indicó que, gracias a esto, además de las intervenciones de urgencia se podrán realizar algunas cirugías programadas en la región, "con unas condiciones especiales, y es que como consecuencia de la cirugía los pacientes no se vayan a complicar y no requieran una UCI".

Este domingo, el departamento reportó 1.180 casos nuevos de covid-19 y 47 muertes por el virus. De los nuevos positivos, 753 corresponden a la última semana; el resto, son casos antiguos -incluidos seis presentados en septiembre que recién fueron reportados para el Valle-.



Valle del Cauca suma 184.578 casos de la enfermedad desde que esta llegó a la región, en marzo de 2021. Del total de contagios en el departamento se han recuperado 166.563 pacientes y han fallecido 5.716.

