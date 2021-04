Palmira salió del ranking 'Las 50 ciudades más peligrosas del mundo", reveló ONG

Erika Mantilla

Según la ONG Seguridad, Justicia y Paz, que este miércoles publicó su informe anual sobre clasificación en materia delictiva y de homicidios para ciudades con más de 300 mil habitantes, Palmira salió del ranking 'Las 50 ciudades más violentas del mundo', luego de figurar en él por varios años.



Al respecto, el alcalde Óscar Escobar indicó que uno de los objetivos consignados en su Plan de Desarrollo era sacar a Palmira de esa "vergonzosa lista".



"Hoy, 16 meses después de posesionarme, hemos logrado algo que que no se pudo en los ocho años anteriores. Ocho años consecutivos en los que la ciudad era reconocida internacionalmente por aspectos negativos como la violencia, el homicidio y la inseguridad", subrayó.



No obstante, Escobar reconoció el reto gigantesco de seguir trabajando por la seguridad del municipio y de reducir, no solo los homicidios, sino los hurtos a personas, vehículos y motocicletas, delitos que más afectan a los palmiranos.

"Este es un logro muy importante para la ciudad, para la atracción de inversión extranjera, del turismo y para que nuestra ciudad siga pa'lante. En quince meses de gobierno lo logramos, superando a la capital del Valle que aún forma parte de la misma", reiteró.



Palmira aparecía en el ranking desde el 2013 y en 2015 fue considerada la octava ciudad más violenta del mundo.



El mandatario dijo que esto es resultado del trabajo articulado y estratégico entre la Fuerza Pública y la comunidad, a través de acciones de prevención social de la violencia.



“A través de la prevención del delito, la articulación institucional, el análisis de información, la tecnología y la gestión comunitaria por medio del programa Paz y Oportunidades, Pazos, hemos implementado estrategias puntuales para atender las necesidades y problemáticas en materia de seguridad, convivencia y orden público”, afirmó.



Entre tanto, el secretario de Seguridad y Convivencia, Álvaro Arenas, calificó como una muy buena noticia para la ciudad la salida de dicho listado.



"Aunque ha sido un año difícil debido a coyunturas como la pandemia, en Palmira hemos enfocado nuestros esfuerzos con la fuerza pública, y a través del centro de análisis delictivo de la Secretaría, en identificar las zonas donde se han presentado homicidios y de esta manera implementar estrategias que ayuden a disminuir la comisión de este delito", manifestó.



El funcionario agregó que el resultado ha sido bueno, pero no por ello pueden desconocer algunas situaciones que se siguen presentando y preocupan a la población.



Por eso, enfatizó, seguirán haciendo intervención social a través de la estrategia denominada Pazos, para seguir contrarrestando el delito en cualquiera de sus formas en la ciudad.

