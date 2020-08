Once internos de la cárcel de Palmira dieron positivo para covid-19, dice la Secretaría de Salud

Erika Mantilla

En la cárcel de Palmira se identificaron once casos de covid-19 entre la población penitenciaria, confirmó este jueves la Secretaría de Salud Municipal. Clara Sánchez, a cargo de la dependencia, aclaró que la notificación se conoció el lunes, 3 de agosto.



Señaló que dos de los pacientes tuvieron que ser hospitalizados, y que uno de ellos ha tenido una evolución clínica positiva. El otro interno, al parecer un adulto mayor con enfermedades de base, permanece en unidad de Cuidado Intensivo y su estado de salud es delicado.



"Las demás personas se encuentran aisladas al interior de la cárcel en buenas condiciones de salud", afirmó la funcionaria y agregó que estos casos se identificaron una labor conjunta adelantada entre la Dirección de la Penitenciaría y la Secretaría de Salud, a través de un rastreo con el que hallaron 16 casos de síntomas relacionados al coronavirus.

Lea además: Comerciantes del oriente de Cali también realizarán aislamiento voluntario

"Se les practicó la prueba y once de ellos dieron positivo, algunas de estas personas han estado aisladas desde el 17 de julio y otras desde el 25, por lo cual ya están próximas a cumplir con el tiempo de aislamiento", detalló.



También dijo que un equipo de la Secretaría estuvo en el centro penitenciario haciendo una investigación epidemiológica entre la población para continuar con la búsqueda activa otros casos y evitar que más contagios.



"Estamos estudiando cómo contrajeron la enfermedad, pero ante la situación y bajo nuestra instrucción, la dirección de la cárcel está implementando medidas como, separar y reubicar a los adultos mayores y a las personas que tienen comorbilidades en otros patios. Se están desinfectando las áreas comunes y se les proporcionan todos los elementos de bioseguridad", afirmó.



Sánchez reiteró que se continuará brindando apoyo para ampliar el cerco epidemiológico dentro del establecimiento, haciendo seguimientos y evitar que se propague la enfermedad de patio a patio.



Además, una fuente oficial del Inpec explicó que de los once casos positivos, cinco fueron declarados como recuperados.



"Nos quedaban seis casos positivos, pero hoy (jueves), nos confirmaron un nuevo caso, entonces serían siete personas con covid-19. Los demás internos se encuentran en el establecimiento carcelario estables, en buenas condiciones y bajo estricta observancia médica", enfatizó la fuente que prefirió omitir su nombre.



También se abstuvo de precisar el posible origen del contagio e indicó que la Secretaría de Salud está al frente de la investigación para determinar el nexo epidemiológico.

Preocupa expansión de covid-19 en la cárcel



Pese a las declaraciones de la Secretaría de Salud y directivas del Inpec, miembros del sindicato de trabajadores penitenciarios se mostraron preocupados porque a la población de reos no le ha realizado la prueba para determinar la totalidad de los contagios.



Elkin Cárdenas, de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, señaló que serían seis los funcionarios de la guardia del Inpec afectados y dijo que todos permanecen aislados. "Se les ha estado haciendo pruebas a personal de la guardia porque tienen EPS y algunos han dado positivo", anotó.



El vocero sindical también se refirió a las personas privadas de la libertad que contrajeron la enfermedad.



"Todo el patio cuatro, conocido como pasillo de seguridad, está aislado. De allí salió un interno positivo, un adulto mayor, que debió ser remitido a un centro asistencial por su delicado estado de salud, por eso se aisló el lugar", reveló.



En este sitio hay recluidos exfuncionarios, personas de la tercera edad y también los que han sido capturados con droga en el aeropuerto internacional, ex policías, militares y extranjeros.



Añadió que se desconoce cuántas personas de ese patio, donde estima hay unos 85 internos, tienen la enfermedad porque no se han tomado las pruebas. "Así va a ser muy complicado que podamos saber cuántos internos contagiados hay en la cárcel", manifestó.



Reveló que la semana pasada internos en varios patios presentaron pérdida del olfato y del gusto, síntomas asociados al covid-19 y aunque la situación generó alerta, fueron tratados como una virosis por el médico de la institución. El profesional de la salud posteriormente dio positivo para covid-19.



"La mayoría de los que laboran por fuera de la cárcel y de los patios presentaban estos síntomas, pero el médico de la cárcel dijo que eso era una virosis, luego él mismo dio positivo para covid-19", precisó.



Enfatizó que los únicos patios donde no se han presentado casos relacionados con el virus son Justicia y Paz donde hay alrededor de 40 a 50 internos, al igual que el Pabellón de Alta Seguridad.



"Pero en los demás, en el uno, dos, tres y cuatro, hubo internos que presentaron estos síntomas", insistió.



Cárdenas también se refirió a las posibles causas de contagio, dijo que no descarta que haya sido a través del personal médico teniendo en cuenta que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, no cuenta con personas asistencial exclusivo para atender la población carcelaria.



Esta labor le corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, que, a su vez, según el líder sindical, terceriza el servicio de la salud a través de cooperativas.



"Ellos les pagan por horas a los médicos que vienen a los centros penitenciarios, entonces los médicos vienen dos o cuatro horas y nada más; es decir, son personas que tienen que trabajar en otros sitios. Por eso, no descartamos esta posibilidad, por su relación cercana con el interno, pero también pudo ser través de los servicios de hospital, porque aquí los tenemos que llevar a las citas médicas en centros asistenciales", acotó.



Otra fuente posible de contagio sería a través del personal de guardia de la institución.



"Nuestra preocupación es que esto se dispare como pasó en Villahermosa, en Cali, donde hubo dos casos y en menos de una semana tuvimos 800 personas contagiadas. Tememos que pase lo mismo en Palmira. Lo peor es que aquí no vamos a saber cuántos contagiados hay si no les hacen las pruebas. En este momento no sabemos cuántos positivos tenemos, no lo sabemos", insistió.



La Penitenciaría de Palmira tiene 2.361 internos distribuidos en ocho patios, incluyendo el pabellón de alta seguridad.

Lea además: Comerciantes del oriente de Cali también realizarán aislamiento voluntario