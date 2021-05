Misión médica del Valle ha recibido más de 120 ataques en bloqueos viales

Alejandro Cabra Hernandez

La misión médica del Valle del Cauca ha sido blanco de un total de 123 incidentes desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 28 de abril.

Así lo aseguró la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien precisó que de esos hechos, 49 han sido reportados como ataques a ambulancias y acciones para impedir la movilización de pacientes entre las vías del departamento.



Estas cifras son conocidas en medio de la indignación por la muerte de una recién nacida sobre la vía Buenaventura-Cali, dado que algunos manifestantes no dejaron pasar a la ambulancia en la que iba la bebé.



El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, según se conoció por un video grabado y compartido en redes sociales por una médica que acompañaba a la recién nacida y a su padre.

En la grabación, la profesional de la salud narra: “Estamos antes de La Delfina. Son las 3 de la mañana. Soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer debido a que en La Delfina no nos dejaron pasar”.



“La bebé entró en código, intentamos reanimarla, pero no respondió, los señores del paro nos decían que hiciéramos trasbordo, no podíamos hacerlo debido a que la bebé iba intubada. Conforme íbamos pasando empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos”, agrega la médica.

La Secretaria de Salud del Valle se refirió a estos hechos: “Hemos tenido corredores humanitarios que han funcionado, pero hay eventos que angustian mucho -e hizo un llamado a los manifestantes-. Debo recordarles que necesitamos de carácter urgente la movilidad libre de las ambulancias, de la misión médica y de los vehículos recolectores de residuos hospitalarios”.



Lesmes desmintió las informaciones que señalan que las misiones médicas aprovechan para trasladar uniformados de la fuerza pública, armas o municiones en medio de las protestas.



“Eso es una cosa que no tiene sentido, pero que se va generando en el ambiente que nosotros somos auxiliadores de un grupo. Nosotros somos neutrales, prestamos servicios de salud a quien lo necesita y sobre todo tenemos nuestros hospitales abiertos y para eso necesitamos insumos, oxígeno medicamentos y alimentos”, aseveró.

Otros casos

Pero el episodio de La Delfina no fue el único ocurrido en la región el fin de semana, pues en la noche del pasado viernes se reportó un ataque con piedras a una ambulancia de la Cruz Roja que realizaba el traslado de un paciente desde Cartago hacia Pereira, a la altura de un bloqueo.



“La Cruz Roja tiene como principio la neutralidad y con el fin de conservar la confianza de todos los actores, se abstiene de tomar parte de cualquier tipo de controversia. Solo pensamos en el bien de las comunidades”, aseveró al respecto Diego Fernando Junco, director de Construcción de Paz de la Cruz Roja Seccional Valle.



Además, contó: “Nosotros venimos desarrollando actividades humanitarias en los puntos de bloqueo referentes al paro nacional respecto a primeros auxilios, acompañamiento a caravanas que transportan insumos médicos y traslado de pacientes que requieran ser llevado a centros asistenciales”.



Cali tampoco ha estado exenta de estas situaciones en las últimas tres semanas y media, pues hasta la fecha se han registrado 29 afectaciones a la misión médica, indicó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de la ciudad.



“Sin embargo, en los últimos días han disminuido las agresiones , debido a los convenios que hemos realizado en los diferentes puntos de manifestación, así como con los jóvenes, para consolidar una red de atención hospitalaria que nos ha permitido mejorar esta situación al interior de la ciudad”, explicó Torres, quien indicó que dicha red la conforman más de 20 líderes comunitarios que se articulan con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, para permitir el paso de las ambulancias.



La funcionaria agregó: “Esto no quiere decir que estos episodios estén en ceros, o sea que no ocurran, pero sí se han reducido significativamente en comparación a los primeros días, cuando teníamos un alto pico de casos”.



Por su parte, Alberto Gómez, coordinador médico del CRUE Municipal, señaló que las posibilidades de que las ambulancias transporten armas o miembros de la Fuerza Pública son nulas, dado que desde el 2017 “están articuladas al sistema de emergencias médicas, por lo que cada ambulancia tiene su propio GPS, es decir, cada movimiento que realizan es reportado”.



Gómez agregó que si bien se han presentado daños contra la infraestructura de estos vehículos y su personal ha recibido amenazas, ningún miembro de la misión médica ha resultado herido hasta la fecha.

“Ya están activos los corredores humanitarios, que funcionan de acuerdo en dónde se deba prestar el servicio o a qué hospital dirigirse. Por ejemplo, si vamos hacia el barrio Desepaz, activamos el personal de salud que brinda apoyo en Nuevo Latir o si hay lesionados en Puerto Rellena, nos articulamos con los líderes de atención prehospitalaria que hacen su voluntariado en el lugar. Estos corredores han servido para reducir la agresión a la misión médica”, destacó Gómez.