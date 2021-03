Mintransporte revisó proyectos en el Valle, ¿qué encontró?

Erika Mantilla

Este año será clave para las obras viales y de infraestructura en el Valle del Cauca, como la doble calzada Buga - Buenaventura, la malla vial, la futura vía Mulaló - Loboguerrero y la profundización de canal de acceso en la ciudad-puerto.



Así se desprende de la revisión a los proyectos que hizo la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en compañía de varios líderes de nuestra región.



¿Las obras de la nueva malla vial ya tiene ocho propuestas, qué paso sigue ahora?



Esta es la primera concesión del grupo del Bicentenario que ya arrancó. Ocho es un número histórico para una alianza público privada. Nunca se habían presentado tantos proponentes. El próximo 13 de mayo habrá una audiencia pública de adjudicación y a partir de junio tendríamos un nuevo concesionario y se empezaría la transición con el Invías.



De ahí en adelante se definirá el plan de obras y la priorización de estas porque sabremos qué obras se van a realizar, el orden de las intervenciones lo debemos construir con la región.

Ángela María Orozco, ministra de Transporte. Foto: Colprensa

¿La ejecución de esta nueva malla vial se puede agilizar?



Hay normas legales que se deben cumplir por lo que no se puede agilizar más allá de lo que he mencionado. Pero reitero que este es el único departamento con una APP de las nuevas concesiones. Los demás apenas están en fase de aprobación para salir a licitación, por eso si alguien tiene un privilegio es esta región.



Actualmente el Valle tiene tres de los quince proyectos de nuevas APP; la malla vial del Valle del Cauca – Accesos Cali Palmira, la segunda calzada de Buga - Loboguerrero, y Loboguerrero - Buenaventura.



¿Qué balance puede entregar de otros proyectos en la región?



El Invías ha invertido alrededor de $600.000 millones desde que empezó el Gobierno. La mitad de ese dinero es generado por los peajes. Se realizará la pavimentación de 15 kilómetros en la avenida Simón Bolívar, obras en las que se invierten $34.000 millones y generan 935 empleos, las cuales finalizarán en diciembre de 2021.



Adicionalmente, para las dobles calzadas y mejoramiento, se destinaron recursos por $229.179 millones, con los cuales se están ejecutando obras como la construcción de 8,5 kilómetros de doble calzada entre Loboguerrero y Buenaventura, cuya inversión asciende a $163.150 millones.



¿En qué etapa van los dos proyectos para concluir la doble calzada a Buenaventura?



Se están radicando. Ya se hicieron los ajustes que solicitó el Ministerio de Hacienda para su aprobación. Tenemos una comisión permanente para acelerar los procesos. Esperamos sacar la licitación a más tardar a finales del primer semestre del año para adjudicarla antes de terminar el 2021.



¿Qué puede comentar sobre la futura vía Mulaló-Loboguerrero, que no despega?



Toda la bancada de congresistas y la Gobernadora nos han ayudado para llegar a la comunidad para que nos permitieran entrar a conseguir la información que requiere el concesionario para poder presentar el estudio que solicitó la Anla. No se puede hacer un estudio sino dejan entrar a los trabajadores, pero todo esto ha sido exitoso porque gracias a esa gestión se permitió recoger la información. El compromiso del concesionario es presentar los estudios en abril y el de la Anla es sacar su decisión en 70 días, una vez radicada la información. Este es de los proyectos que no se han podido reactivar, ha sido de los más lentos, pero sigue su marcha.



Otro de los temas que preocupa en la región es el dragado de profundización del canal de acceso a Buenaventura, ¿hay algún avance?



El dragado es una prioridad para el departamento y el Gobierno Nacional, hoy tenemos problemas también con las comunidades. Son siete comunidades y hay tres que están exigiendo cosas totalmente nuevas.



Aquí necesitamos también el apoyo de la bancada regional porque entre esto más se retrase, más vamos a demorar la profundización.



Por otro lado, hay buenas noticias y es que se hizo un estudio jurídico que determinó que se puede usar el 80% de las contraprestaciones portuarias, que le compete al Invías, para invertirlas en el proyecto de profundización y eso nos va a permitir reducir, de manera sustancial, la tasa que se le cobraría a los barcos. Cada día vemos más viable el proyecto, logramos resolver las inquietudes que había sobre los dineros de contraprestación, lo que es una nueva fuente de recursos. Pero sino logramos sacar adelante la consulta no hacemos nada, necesitamos apoyo para sacar adelante esta tarea.



¿Qué ha pasado con la nueva concesión para los aeropuertos de Cali y Buenaventura?



Aquí necesitamos el apoyo de la bancada del Valle y del Gobierno para sacar adelante las dos consultas que se están haciendo con comunidades del aeropuerto de Buenaventura porque sino agilizamos no vamos a cumplir.



En este momento está sobre la mesa una iniciativa privada para la operación de los aeropuertos del Suroccidente y lo único que nos falta para radicar la propuesta en Hacienda es protocolizar las consultas de Buenaventura. La nueva iniciativa plantea inversiones por más de $1,4 billones, pero necesitamos el apoyo regional para sacar adelante esas dos consultas que nos faltan.



¿Qué está frenando las consultas?



Las comunidades de Buenaventura. Si bien se habían adelantado tareas por parte del Valle, hace poco salieron a solicitar nuevos recursos, pidieron que se contrataran dos personas más de la comunidad por $180 millones. la Gobernadora ha invertido más de $400 millones en la consulta social para sacar adelante el proyecto del aeropuerto. El proyecto está listo para radicar los documentos en Hacienda y salir a licitación, pero no se puede hacer sin protocolizar esas consultas. Esto debe ser rápido porque hay muchos interesados en participar de la licitación. La bancada del Valle ha insistido en eso y solo podemos hacerlo si sacamos rápido la protocolización de la consulta. Necesitamos el apoyo de la región, de la banca regional.



¿Cuántos aeropuertos incluye la iniciativa privada?



Tres, Cali, Neiva y Buenaventura, por solicitud de la bancada el proyecto se modificó, pues no incluía Buenaventura, solo Armenia e Ibagué. Ahora quedaron tres. Se hizo lo que la región pidió y ahora están bloqueando las consultas esas comunidades.



