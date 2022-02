Maximilian, uno de los primeros menores en el país en llevar el apellido materno por delante

Maximilian es hijo de la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Vale del Cauca, Yurany Romero, y Andrés Benito González. Es uno de los pocos menores en el país que llevan primero el apellido materno.



Previo a esta importante e histórica decisión, Romero comentó lo que fue la tarea de convencer a su esposo de registrar a su hijo de esta manera.



“Convencer a mi esposo no fue fácil, pero, entrando en detalles y hablándole sobre masculinidades equitativas, le dije que me diera la oportunidad de, yo estando en la titularidad de esta Secretaría y conociendo de primera mano todas esas luchas que estamos ejerciendo, que mi hijo pudiera también empezar a cambiar y transformar la sociedad y fuera uno de los primeros niños en el departamento y en Colombia con el primer apellido de su mamá”, señaló la funcionaria.



Cabe recordar que este tipo de registros se pueden hacer en el país gracias a la Ley 2129 de 2021, también conocida como Ley Aluna, donde, en común acuerdo, padre y madre pueden elegir el orden de los apellidos a la hora de registrar a su hijo.

Según la Registraduría Nacional, en Cali hay tres menores de edad registrados con el apellido materno de primero.



Andrés González, padre de Maximilian, resaltó que este tipo de cambios no deberían afectar a los padres, pues el orden de apellidos no le resta importancia a la presencia de un hijo en sus vidas.



“Hoy en día eso del apellido no debe afectarlo a uno como padre. Los hijos son de uno para siempre y los papás debemos aportar ese granito de arena ante el sufrimiento que han tenido las mujeres durante todo este tiempo”, expresó González.



Finalmente, Yurany Romero destacó la importancia de este tipo de leyes, que permiten explorar nuevas alternativas que sirvan para cambiar imaginarios y resinificar los roles sociales.



“Para nosotras las mujeres es importante que nuestros hijos tengan nuestro primer apellido porque somos las que sentimos sus latidos, a las que les cambia el cuerpo, las que además sentimos todos estos cambios hormonales, como crecen, sus emociones. Entonces es muy lindo de verdad para mí contarle a todos los vallecaucanos y vallecaucanas que mi hijo se llama Maximilian Romero González”, señaló.