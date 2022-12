Más de 80 días sin homicidios luego de tregua entre bandas criminales en Buenaventura

85 días acumula Buenaventura sin homicidios, según confirmó el Obispo de la Diócesis de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo durante el evento 'potencia de la vida en la Paz Total'.



La tregua entre las bandas criminales de la zona, los 'Shottas' y los 'Espartanos', es una de la principal causa de la reducción de muertes violentas, según lo expuso monseñor como el resultado del 'Laboratorio de Paz' que se llevó a cabo en el puerto del Pacífico.



Esta cifra fue confirmada además por el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, quien hizo presencia en el evento, junto con la vicepresidenta Francia Márquez y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.



"Hoy registramos con esperanza que llevamos más de 80 días con una reducción casi total del grado delito del homicidio. sabiendo que éramos una de las ciudades más violentas, y que ahora podemos salir tranquilos porque se han quitado las fronteras invisibles, gracias a la decisión de estos grupos de parar este conflicto", señaló monseñor Jaramillo.



Estas dos bandas criminales operan en todo el territorio de Buenaventura y se disputan el control del narcotráfico y otras actividades ilegales.



Monseñor, quien ha sido un representante clave para el acercamiento entre los dos grupos ilegales, dijo que ellos "quieren acogerse a esta propuesta de país, porque están cansados de la guerra; están pensando en sus hijos, en sus esposas, en su familia, no quieren más sangre, no quieren más muerte y no quieren que los niños terminen en el lugar donde ellos están".



Asisimo, Monseñor Jaramillo aseguró que este paz que este diálogo y estrategia para la Paz Total que se vive en Buenaventura, es un referente para "muchas ciudades, donde los atormenta la extorsión, el robo, los homicidios y los enfrentamientos. Que se generen también unos climas de paz, para poder constituir una paz verdadera, que es la Paz Total".