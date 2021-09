Este fin de semana se conoció un nuevo accidente de tránsito en las vías del Valle del Cauca por conducir bajo los efectos del alcohol.



El sábado, cinco ciclistas aficionados fueron arrollados en la vía que de Palmira conduce a El Cerrito -a la altura de Sucromiles- por un hombre de 44 años que manejaba en estado de embriaguez y era acompañado por otra persona en la misma condición.



El hecho fue confirmado por el comandante del departamento de Policía Valle, coronel Nelson Dabey Parrado, quien indicó que en el siniestro vial resultaron heridos cuatro hombres de 44, 61, 67 y 68 años, así como una mujer de 46 años.



Uno de los heridos es Arnulfo Terán Tovar, quien desde su convalecencia narró lo ocurrido: "Como de costumbre practicamos el ciclismo recreativo. Somos un grupo de amigos y ese sábado, como de costumbre, hicimos una jornada de Cali-Potrerillo-El Paraíso, bajamos a Amaime y cogimos la vía de los puentes que es la de los ingenios y allá (fue) donde nos sucedió el caso con este vehículo Mazda rojo, un conductor que venía ebrio con otro amigo también ebrio".



Terán Tovar afirmó que el conductor arrolló "algunos compañeros de atrás hacia adelante y por último me coge a mí, que era de los que iba más adelantado. Me coge de frente, me eleva, me tira sobre el parabrisas, yo caigo dentro del vehículo y, como si fuera poco, este sinvergüenza no se había percatado, no para el vehículo y pensaba volarse, si no es por un vehículo que llega a auxiliarnos, una camioneta de estacas que se le atraviesa".



Según señaló el Comandante de la Policía Valle, el conductor del automóvil fue "capturado por el delito de lesiones culposas en siniestro vial" y se le encontró grado 1 de alcoholemia según se comprobó con un dictamen médico.



El hombre fue identificado como Erik Alexander Gómez Mosquera y, según explicó la Fiscalía, se encuentra en libertad a falta de una denuncia en su contra por lo ocurrido.



Desde el ente de control se explicó que los heridos en el siniestro vial fueron conducidos a un hospital y no a Medicina Legal para su valoración, lo que habría abierto la puerta para que se iniciara un proceso por lesiones culposas contra el hombre de 44 años.



Adicionalmente, la Fiscalía señaló que los afectados sufrieron heridas leves y que ningún funcionario de Medicina Legal recibió el reporte del centro asistencial donde fueron atendidos los cinco ciclistas.



Esta información, no obstante, no concuerda con lo que afirmó Camilo Carmona, jefe del personal paramédico de la empresa de ambulancias privadas Avis que atendió a los heridos por el accidente, quien señaló en un video que de un aproximado de siete pacientes auxiliados, tres presentaban heridas de consideración y fueron trasladados a clínicas de nivel tres para su valoración médica por especialistas, tras ser atendidos inicialmente en el hospital San Rafael de El Cerrito.



"Una de ellas es una femenina que presentaba trauma craneoencefálico leve, con una herida y un sangrado activo, la cual fue trasladada por una ambulancia de los organismos de socorro del municipio. Otro de los pacientes presentaba una fractura expuesta en uno de sus brazos, en su extremidad superior izquierda con trauma en tórax, y el otro paciente presentaba una lesión a nivel cervical. Es de anotar que fueron siete pacientes atendidos y trasladados al Hospital San Rafael de El Cerrito y posteriormente tres fueron remitidos a otro centro asistencial", subrayó.



Ante la puesta en libertad del presunto responsable del accidente, el señor Arnulfo Terán y otros ciclistas lesionados en el accidente interpondrán este martes una denuncia penal ante la autoridad competente.