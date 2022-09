"Las personas que incumplan serán retenidas": denuncian panfletos amenazantes en zona rural de Jamundí

Preocupación y temor ha generado en los ciudadanos de la zona rural de Jamundí, Valle, la circulación de unos panfletos amenazantes.



Así lo denunciaron los habitantes de la vereda Brisas del Jordan y del corregimiento de Potrerito, quienes señalan que estos panfletos establecen unas normativas que las personas deben poner en práctica.



Una de las supuestas normas establecidas en estos panfletos es que ningún ciudadano puede movilizarse por la zona después de las 10 p. m., pues "las personas que incumplan serán retenidas y la J.A.C. no será responsable".



Asimismo, indica que las personas que deban movilizarse en esas horas establecidas por temas laborales, deberán portar un carnet de identificación.



En cuanto a los establecimientos públicos, los panfletos amenazantes señalan que estos deberán cumplir un horario, pues si no cumplen la medida, deberán pagar la suma de $1.000.000.



Por otro lado, afirma que los menores de edad no pueden estar en dichos establecimientos, ni siquiera en compañía de un adulto responsable, pues de lo contrario, el local y los padres del menor deberán pagar $5'000.000.



Los panfletos también establecen que las personas que generen disturbios, deberán pagar una multa de un 1.000.000 de pesos. De igual forma, señala que las personas que transiten en moto lo deben hacer sin casco y quienes se movilizan en carro deberán hacerlo con los vidrios abajo.



A raíz de estos panfletos amenazantes, la ciudadanía hacen un llamado a las autoridades para que hagan presencia en el lugar. Cabe mencionar que hasta el momento los entes de gobierno no se han pronunciado sobre el caso.