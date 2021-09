Las nuevas apuestas para reactivar el negocio del turismo en el Valle

El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus como consecuencia de cierres, confinamientos y las restricciones de viaje en las diferentes ciudades del país. El departamento del Valle no fue la excepción y para lograr la reactivación económica de la región se han implementado campañas como ‘Viájate el Valle’, que buscan aumentar la presencia de turistas nacionales y extranjeros en el territorio.



Este proyecto también busca visibilizar algunos destinos turísticos que no son tan conocidos, de esta manera se espera ofrecer experiencias diferentes y atractivas a los viajeros que llegan al departamento para conocer su riqueza cultural y natural.



“Nosotros como vallecaucanos tenemos una deuda histórica porque no conocemos el Valle, no conocemos los tesoros que tiene el departamento y buscamos también tener al turista nacional e internacional”, explica Julián Franco, secretario de Turismo del Valle.



Tras las enormes pérdidas que ha dejado la pandemia a lo largo de estos meses, el turismo es una oportunidad para el desarrollo de diferentes sectores en la región, la administración departamental ha creado un proyecto llamado ‘Pueblos Mágicos’, que busca embellecer y mejorar algunos municipios y así, generar bienestar para las comunidades.



Asimismo, los emprendedores vallecaucanos le han apostado a este sector y han construido lugares que ofrecen grandes atractivos para los turistas que llegan a visitar el departamento. “Lo interesante es que los municipios están entendiendo que esto es un eje para el avance de las comunidades locales, comerciantes y empresarios, lo que buscamos es sentirnos orgullosos de nuestra tierra y así generar progreso”, puntualiza Franco.



El País le cuenta sobre ocho rincones turísticos que podrá visitar en la región para disfrutar de su riqueza natural y cultural.

Las Mercedes Lodge & Restaurant

Es un albergue moderno ubicado en el Parque Natural Farallones de Cali, un sector rodeado del bosque nuboso de San Antonio, ubicado en el km 14 de la vía al mar.



Es un lugar lleno de riquezas naturales donde se podrán realizar diferentes actividades como avistamiento de aves, ciclomontañismo, tour en 4x4, caminata, avistamiento de ballenas, paseo al Río San Cipriano y paseo a caballo.



Además, el restaurante está abierto para los huéspedes todos los días y para el público los sábados y domingos a la hora de almuerzo, con una gran variedad de platos y bebidas.

Paraíso de las Palmas

Ubicado en el corregimiento de Tenerife, municipio de Cerrito, es una reserva privada con 200 hectáreas, de las cuales hay 8 dedicadas a la protección y preservación de la palma de cera.



Este lugar se encuentra a dos horas y media de Cali, tiene unos paisajes imponentes y allí podrá disfrutar de turismo con sentido ecológico, podrá realizar actividades como caminatas, paseo a caballo y también podrá disfrutar de los servicios pasadía que ofrece el parque.

Experiencia cafetera en el norte el Valle

En el municipio de Sevilla está Café Palomino, un lugar con ambiente cafetero, con espacios típicos, donde podrá compartir en familia y disfrutar de un exquisito café y una variedad de platos. Un lugar que muestra aspectos de la cultura cafetera en la región. Además, podrá vivir una experiencia única con el Coffee tour, que incluye el sendero cafetero con la historia, el proceso del cultivo desde la siembra, la recolección, y todos los procesos que tiene el café desde la planta hasta que se sirve.



“La casona y nuestra terraza están llenas de colores, estos sitios son especiales para vivir una experiencia diferente, esto hace que nuestro café esté siendo tan visitado. Nosotros tratamos de brindar experiencias alegres a nuestros visitantes, que disfruten de momentos muy agradables”, explica James Vallejo, creador de Café Palomino.



Este emprendimiento familiar abrió sus puertas el 1 de marzo, y a pesar de la pandemia se ha convertido en uno de los lugares más visitados en el municipio de Sevilla. “Esta tienda es diferentes a otras porque acá vivimos toda la experiencia cafetera”, puntualiza Vallejo

Hostal Casa Azul

Este lugar fue construido en noviembre de 2018 por dos jóvenes que querían un lugar que al llegar permitiera sentirse en libertad, en conexión con la selva y el mar.



Hostal Casa Azul, ubicado en La Barra, Buenaventura, ofrece diferentes opciones de hospedaje solo para mayores de 18 años, hay habitaciones privadas, múltiples, compartidas, bungalows, suites y cápsulas, cada una con características específicas para disfrutar de la experiencia en el pacífico colombiano. Además, cuenta con servicio de restaurante, que tiene una gran variedad de platos

Valle Verde tiene unas ecocabañas, que tiene como objetivo la interacción con la naturaleza, con el medio ambiente, pero en un entorno glamuroso y cómodo. Especial para El País

Charco escondido

En el municipio de Jamundí se encuentra este tesoro natural, aguas azules y charcos profundos donde podrá disfrutar de el tradicional “Paseo de Olla”, es un plan para hacer en compañía de amigos y familiares.



Este lugar se encuentra en medio de las montaña. Ofrece la oportunidad de practicar senderismo y pasar un buen tiempo disfrutando de las aguas cristalinas.



“Este es un plan para disfrutar de aguas frescas, es un plan que requiere un poco de esfuerzo físico, porque hay que caminar aproximadamente 1 hora y media para llegar al charco y disfrutar estas aguas”, aseveró Arabella Rodríguez, secretaria de Turismo de Jamundí.

Valle Verde

Este es un emprendimiento de eco cabañas ubicado en la vía Riofrío, hacia el corregimiento de Fenicia.



En la hacienda ganadera El descanso, podrá encontrar tres cabañas construidas con materiales aprovechables que ofrecen una experiencia donde es posible la interacción con la naturaleza y, a su vez, tener un hospedaje glamuroso, lleno de comodidad y privacidad. Tiene un bosque nativo lleno de fauna y flora, una granja y una lechería para que los visitantes disfruten diferentes actividades.



“Cada cabaña permite encontrarse en un ambiente diferente, en este lugar puedes hacer una interacción con la naturaleza, hacer un agroturismo real, estas experiencias hacen que uno se vincule a un entorno natural”, cuenta Juan Camilo García, creador del lugar.

Las Pailas del Oso

Un atractivo turístico con cascadas de diferentes tamaños que desembocan en un charco profundo de aguas cristalinas provenientes de la quebrada El Oso. Estas cascadas están organizadas en forma de escalera y son consideradas un espectáculo natural.



“Este es un conjunto de nueve cascadas, ideal para quien quiera disfrutar de aguas cristalinas, azuladas y a las personas que les encante hacer escaladas, después de la primera paila, se convierte un tema de aventura en medio de la vegetación, además desde este lugar puede visualizarse el río Jamundí y la quebrada el oso que forma las otras cascadas. A la primera cascada puede acceder cualquier persona y para conocer las otras cascadas es necesario realizar una escalada”, explicó Arabella Rodríguez.

Pacific Hostel

Se encuentra en el Parque Nacional Uramba Bahía Málaga. Un destino en medio de la selva y el mar, donde podrá disfrutar de la riqueza natural que tiene el pacífico colombiano. Este lugar ofrece servicio de hospedaje, alimentación y actividades como el avistamiento de ballenas, clases de surf, playa privada, caminatas por la selva y Kayak.



Es un emprendimiento de un grupo de jóvenes, creado como un albergue para que mochileros y personas que disfruten de la aventura en medio de uno de los últimos paraísos vírgenes en Colombia. El alojamiento ofrece cabañas donde pueden acomodarse máximo 4 personas. La noche en este hostal oscila entre los $150.000, incluye el desayuno; el almuerzo y cena pueden adquirirse en el restaurante del hostal.