Las lluvias en el Valle no dan tregua y seguirán en aumento

Las lluvias en el Valle del Cauca no dan tregua y han generado emergencias en al menos 27 municipios, situación que se podría incrementar debido a que los pronósticos del Ideam dicen que habrá un aumento en las precipitaciones y tormentas eléctricas en el departamento, por lo menos, hasta el 21 de este mes.



De acuerdo con la entidad, el Valle del Cauca sería una de las zonas más afectadas por eventuales deslizamientos. “Es la región donde se prevé mayor volumen de precipitaciones, abundante nubosidad y alta probabilidad de descargas eléctricas, especialmente sobre amplias zonas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño”, detalló el Ideam.



De hecho, uno de los municipios más afectados en el Valle ha sido Sevilla, en donde las inundaciones han dejado cientos de familias damnificadas.

“Llevo solo 15 días viviendo en este barrio y mire lo que me pasó”, fueron las palabras de Verónica Ramírez, habitante del barrio San José en Sevilla, al describir cómo en la tarde del pasado lunes una inundación acabó con los pocos enseres que tenía en su nuevo hogar.



Lea aquí: Ideam lanza alerta en el Valle por intensidad de lluvias, nubosidad y descargas eléctricas



La mujer es madre de dos niños de 11 y 16 años, mismos que debieron ser trasladados a otra casa de un barrio vecino durante la noche de la calamidad, pues el agua se había convertido en un huésped más.



“Yo estaba en mi trabajo cuando esta avalancha sucedió, entonces llegué a mi casa y estaba totalmente inundada. Muebles, cama, computador, todo lo poquito que tenía lo perdí, solo me quedaron las ollas de la cocina”, relató Ramírez.

En Cali no se han reportado mayores afectaciones por las lluvias. Sin embargo, el nivel del río Cauca ha aumentado y se encuentra en 9.90 metros.

Personas resignadas sacando el agua de sus viviendas, poltronas destrozadas en los andenes y mascotas cubiertas por el lodo hacían parte del triste panorama que dejó el paso del agua por este barrio, lo que embargó a la comunidad de una profunda desesperación.



“Yo tenía un almacén de ropa de segunda, de eso era que vivíamos porque no tenemos otro sustento y todo se nos fue. Además, mi esposo no puede trabajar porque está operado de una peritonitis y, de repeso, tiene un pie malo, pues se quebró el peroné”, dijo Luz Amparo Gaviria, habitante de San José.

Camas, cunas y electrodomésticos fueron los elementos que más se perdieron por las lluvias, en el barrio San José. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Según el alcalde de Sevilla, Jorge Palacio, en total fueron cinco barrios del municipio afectados por las lluvias de las últimas horas. Pero San José fue el que más impacto recibió, ya que al menos al 70% de sus habitantes se les entró el agua a sus viviendas.



“Hay un censo preliminar que nos habla de 230 familias en cinco barrios afectados, pero damos gracias a Dios que no tenemos pérdidas humanas en el municipio, son solo cosas materiales que se pueden recuperar”, aseguró Palacio.



Agregó el mandatario que esta es una situación que desbordó todas las capacidades de la administración, por lo que solicitó apoyo al Gobierno Nacional y a la Gobernación del Valle del Cauca.



Además, señaló que las principales razones por la que ocurrieron las inundaciones fueron porque “el alcantarillado ya en muchos sectores del municipio es obsoleto. Ya en el año 2010 se hizo una inversión de $3000 millones en la alcaldía de Gerardo Gómez para este aspecto y eso logró mitigar de buena manera todas las olas invernales, pero en esta oportunidad también debemos reconocer la gran cantidad de agua y es algo que no se veía por ahí hace más de 20 años”, precisó el Alcalde de Sevilla.



No obstante, Palacio recalcó que además de las inundaciones en los barrios, también se han estado presentando deslizamientos en la zona rural, dejando una afectación en 100 kilómetros de los 400 km de vías rurales del municipio.



Por lo anterior, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Sevilla, Rafael Arango, expresó que en Sevilla se deben ampliar las tuberías para poder captar todas esas aguas y que así no se inunden las calles, ya que en últimas estas situaciones terminan superado todas las capacidades”.



Otros municipios afectados

Otro de los territorios del departamento que ha sufrido afectaciones por las lluvias es Ginebra, en donde en las últimas horas se reportó una creciente del río Guabas, además de deslizamientos en zonas y taponamiento de vías.



Por otra parte, en Buga el pasado lunes se hundió un puente sobre el río Guadalajara, dejando incomunicados a los corregimientos de la Habana y Alaska.



Teniendo en cuenta todas estas afectaciones en el departamento, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca indicaron que están brindando apoyo a todos los municipios que lo requieren mediante 78 equipos de maquinaria amarilla, 28 motoniveladoras, 9 vibro compactadoras, 19 retroexcavadoras y 22 volquetas.