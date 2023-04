Las dudas que persisten sobre el escándalo protagonizado por el alcalde de Calima Darién

El alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía Londoño, continúa en el ojo del huracán por haber protagonizado un escándalo mientras estaba aparentemente borracho mostrando sus genitales cuando bailaba en una discoteca.



El bochornoso espectáculo, que se registró en la discoteca El Bohío de ese municipio, no solo le ha traído masivas críticas a Mejía Londoño, sino también una investigación disciplinaria que la Procuraduría le realizará por haber protagonizado "actos de exhibicionismo".



¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué Mejía Londoño terminó en la cuestionable situación que evidencia el video? A esas preguntas, para las que todavía no hay respuestas claras, se han sumado otras, derivadas del estado de salud del Alcalde.



El abogado del mandatario, Armando Escobar, reveló que los resultados de un examen de laboratorio que le fue practicado a su cliente este martes 11 de abril en la Clínica Imbanaco, donde fue internado el pasado lunes.



Ese examen confirma que en el organismo del paciente fueron encontradas trazas de Benzodiacepinas, hecho que parece afirmar la hipótesis planteada por los familiares del Alcalde y por su abogado desde el momento en que estalló el escándalo: que a Mejía Londoño le fue suministrada una sustancia química que alteró su comportamiento normal y le hizo perder el control de sus actos.



“Dio positivo para Benzodiacepina, que es una de las sustancias que regularmente mezclan con escopolamina para dominar a las víctimas”, afirmó el jurista Escobar.



Y agregó: “Estas sustancias alteran el metabolismo, unas lo aceleran y otras lo ponen lento y por consiguiente el cuerpo se demora más en eliminar la sustancia”.



Previamente Érika Soto, esposa del Alcalde, había reafirmado ante los medios la misma hipótesis: "A él le dieron algo en el trago y cuando uno está bajo el efecto de una droga no sabe lo que hace”.



Sin embargo, el mencionado examen de laboratorio clínico no ha logrado resolver las dudas sobre lo ocurrido y son varios los interrogantes que siguen dando de qué hablar entre la opinión pública.



A través de redes sociales muchos ciudadanos se han preguntado si la sustancia química que apareció en el organismo de Mejía Londoño le fue suministrada antes o después de que ocurriera la escandalosa situación de la discoteca.



Es decir, si acaso se construyó una especie de coartada para justificarlo, con el argumento de que fue víctima de una intoxicación inducida por un tercero.



También existen dudas sobre una primera versión dada a conocer por el abogado del mandatario, según la cual hubo al menos otras dos personas que fueron víctimas de esa intoxicación, las cuales fueron trasladas a un centro asistencial en Buga.



Hasta el momento esos casos no han sido reportados oficialmente por la red de salud del departamento y no se conoce la identidad y la situación de esas personas. Tampoco autoridades del municipio de Calima confirman ese hecho.



Y, adicionalmente, a los interrogantes se suma el testimonio del dueño de la discoteca donde ocurrieron los hechos, quien acusa al Alcalde y su círculo cercano de intentar limpiar su imagen, acusando al establecimiento de ser responsable de lo que pasó.



"A pesar de la amistad que tenías conmigo no te importa llevarte al que sea con tal de recuperar o solucionar tu problema, no sé de quién haya sido la idea o qué sea lo que haya sucedido, pero yo tengo mi conciencia tranquila porque tengo todas las facturas del licor que vendo", aseguró Juan Benítez, dueño de la discoteca El Bohío.



Benítez insiste en que lo ocurrido no fue un hecho fortuito, sino el resultado del mal comportamiento de Mejía Londoño.



“El negocio tiene cámaras. Está registrado desde que llamé a la Policía cuando vi ese acto bochornoso, los uniformados fueron y él no se quiso ir con ellos hasta que fue otra persona allegada y lo recogió; hay registro desde qué hora estaba él en la discoteca ya borracho", asegura.



El País visitó este miércoles el municipio y confirmó que, en efecto, los agentes de Policía que atendieron el caso no pudieron retirar al Alcalde del lugar, pues este se encontraba en estado de embriaguez y se negó a irse.



El País también confirmó que un agente de la Procuraduría ya inició la investigación sobre el caso y acopió los videos de las cuatro cámaras de seguridad existentes en la discoteca.



Por otro lado, El País consultó al doctor Luis Carlos Rojas, toxicólogo clínico y profesor de la Unidad de Farmacología de la Universidad del Rosario, para conocer los efectos de las Benzodiacepinas sobre el organismo.



Al respecto, el profesional explicó que “este tipo de medicamentos normalmente los usamos para condiciones mentales, así como para inducir el sueño, en algunos casos para tratar el insomnio o las convulsiones. En la mayor parte de los casos, manejadas en las dosis normales, las Benzodiacepinas producen somnolencia y sueño o controlan las convulsiones en personas con epilepsia. Pero cuando se utilizan en dosis más altas pueden producir pérdida de la conciencia y de los estados de memoria o, incluso, depresión respiratoria, que es el escenario más grave",



El especialista, además, destacó que "las benzodiacepinas también pueden generar estados de desorientación. De hecho, este tipo de fármacos son utilizados con frecuencia en actos delictivos porque logran desorientar a las personas y generan pérdidas de la memoria, entonces no recuerdan lo que pasó. Para casos delictivos utilizan estos medicamentos, mezclados o asociados con escopolamina".



Teniendo en cuenta el acto protagonizado por Mejía Londoño, quien en los videos se logra ver aparentemente borracho y desnudándose mientras bailaba, el doctor Rojas fue enfático en que sin conocer los detalles de la historia clínica y de la evaluación médica, no es posible determinar en qué momento o qué tanta cantidad del fármaco habría ingerido el Alcalde.



"Al desconocer el cuadro clínico y no saber cómo llegó al centro médico ni cómo fue su examen físico, entonces no es posible asegurar cuándo o cómo ingirió el fármaco", mencionó el especialista,



Al explicar cuánto tiempo pueden durar los efectos que producen las benzodiacepinas, el doctor Rojas explicó que "depende no solo del medicamento que se consuma, sino también de la dosis que se ingiera porque algunos pueden durar 8 horas, otros 12 o hasta 24 horas".



Con relación a qué le puede pasar a una persona si mezcla la ingesta de este fármaco con alcohol, el especialista manifestó que el no consumo de licor es una de las contraindicaciones que se tienen cuando una persona va a estar expuesta a la benzodiacepina.



"Esa es una contraindicación, cuando se prescribe benzodiacepina a una persona, esta no puede consumir alcohol. Porque los efectos sedantes del fármaco se aumentan y se potencian, entonces cuando se consume licor con benzodiacepina se empeora el asunto: hay mayor probabilidad de sobresedarse, de generar estados de sedación profunda o de ocasionar depresión respiratoria y la muerte", mencionó el doctor Rojas.