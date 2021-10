Las claves para que el Valle tenga más días sin muertes por covid-19

La tendencia a la baja en la mortalidad por covid-19 en el Valle del Cauca no solo quedó evidenciada el pasado miércoles, cuando por primera vez en 2021 no se reportaron decesos, sino que también se refleja en el promedio de fallecimientos del último mes, que se ha mantenido por debajo de los cinco casos diarios.



“Esto es gracias a la disciplina y el autocuidado de los vallecaucanos, y a la noble labor que adelanta nuestro personal médico sin descanso. Debemos seguir así para retornar pronto a la normalidad”, destacó Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, a través de su cuenta de Twitter.



La secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, aseguró que para conservar y mejorar estas cifras hay dos elementos claves: mantener las medidas de bioseguridad y aumentar la vacunación.



“Hay una importante disminución de fallecidos, pero tenemos un incremento lento de enfermos en UCI que no nos deja muy tranquilos, por eso la invitación a todos los vallecaucanos es seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. El tapabocas sigue siendo fundamental y sobre todo invitarlos a vacunarse”, afirmó.



De hecho, la disponibilidad de las 1181 camas UCI del Valle es del 25,9 % en estos momentos, es decir, 14 puntos porcentuales más respecto a mediados de agosto.

12.910 fallecidos por covid se han registrado en el Valle desde 2020

De acuerdo con Jorge Revelo, emergenciólogo de la Clínica Versalles, para mantener esta tendencia a la baja lo más importante es seguir adhiriéndose al proceso de vacunación, que si bien no garantiza de manera absoluta la inmunidad contra el contagio, tiene altos índices para prevenir los casos graves y la mortalidad.



“El paciente que más riesgo tiene de morirse es aquel que aún no se ha vacunado. ¿Qué hemos visto en las UCI? De las pocas personas internadas, también hay una proporción que han recibido la vacuna, pero que no tienen una afectación tan fuerte en sus pulmones, en su parte respiratoria, como los internados UCI que no se han inmunizado. Y eso queda claro en las diferencias tan marcadas que vemos en una tomografía, por ejemplo”, explicó Revelo.



Es importante recordar que, según un estudio del Ministerio de Salud, la efectividad del antídoto en personas mayores de 60 años es del 69,9% para prevenir hospitalización, 79,4% para evitar la muerte tras la estancia en UCI y 74,5% para evitar decesos antes de ser remitido a centros médicos por gravedad de la enfermedad.



“Hay indicadores muy positivos del Ministerio, como que hoy de las más de 45.000 pruebas covid-19 diarias, solo el 2 % o 3 % resultan ser positivas, lo que explica que en el Valle solo haya menos de 200 casos de coronavirus por día”, destacó el emergenciólogo.



Por eso mismo dijo que otro punto clave para el control del covid es que tan pronto las personas sientan los síntomas comunes del covid (como fiebre, dolor de garganta o malestar general), deben tomarse la prueba e informar a la EPS para hacer el aislamiento respectivo. De esta manera, el sistema de salud puede hacer rastreo de los contactos estrechos.



En Cali hay disponible AstraZeneca, Janssen, Pfizer y segundas dosis de Sinovac y Moderna, según ha informado la Secretaría de Salud Municipal de Cali.

Por su parte, Gabriel Apreza, epidemiólogo de la Universidad Cooperativa, aseguró que pese a que uno ya esté vacunado, esto no exime a la persona del autocuidado. “Esto ha sido clave para que el cuarto pico no se haya producido en lo que va de octubre, que era cuando lo esperábamos, según varios expertos. Un mensaje importante en medio de esto es que el tapabocas debe seguir usándose en espacios públicos y concurridos, porque sirve tanto para evitar que las partículas de virus que uno expulsa no sean transmitidas como evitar contagiarse por las partículas expulsadas por el otro”, indicó.



El uso obligatorio del tapabocas ha sido un debate esta semanas y el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, recordó que pese a que algunas ciudades en el mundo lo han eliminado, en Colombia debe seguir.



“Cuando hay dos personas con tapabocas, el riesgo de contagio se minimiza ostensiblemente, por eso no es momento de dejarlo, por el contrario, debe seguir obligatorio durante lo que resta del año”, señaló Moscoso.



Asimismo, el epidemiólogo Apreza reiteró que es posible que el “cuarto pico sea inevitable por las variaciones que sufre el covid (como la variante Delta), pero puede ser menos grave si aumentamos el ritmo de vacunación y seguimos con el autocuidado”.



Hasta la fecha el 47,3% de los caleños se han aplicado la segunda dosis contra el covid, mientras el 63,2% corresponde a la primera. Sin embargo, la Secretaría de Salud busca elevar esta cifra a 75% para el 15 de noviembre con el fin de estar mejor protegidos por eventos de fin de año.



La jefe de la Cartera en Salud, Miyerlandi Torres, dijo que los eventos como Petronio y Feria de Cali deben hacerse de forma biosegura y la mejor forma de que eso suceda es que todos se vacunen. “Hago un llamado para que las personas mayores acudan por su dosis de refuerzo”, agregó.