Largas filas y falta de respuesta a la demanda de citas, la odisea de sacar el pasaporte en Cali

El pasado 9 de febrero Martha Cortés, una habitante de Cali, hizo el primer pago para tramitar el pasaporte de su esposo. Luego procedió a entrar a la página web para programar su cita, pero ese día no fue posible.



La Gobernación del Valle informó que desde las 12 del mediodía se puede ingresar a la página web https://pasaportes.valledelcauca.gov.co/ y agendar la cita. Diariamente se otorgan 1.200.



La señora Cortés lo ha intentado todos los días hace casi un mes. “Ha sido imposible, tengo una alarma a las 12 para inmediatamente meterme en la página y en algunos casos aparece que hay mil citas disponibles, en otros 15, o 70 y empiezo a llenar los datos, pero siempre sale un error al finalizar, que el código, que no hay red, cualquier cosa y no he logrado la cita”.



Agregó que le ha tocado dirigirse directamente a la sede de la Gobernación del Valle, sin respuesta, porque la información que le suministran es que siga intentando.



Esta misma situación la viven cientos de personas de la ciudad, no es sino visitar la página de Facebook de pasaportes Valle, donde hay decenas de quejas de ciudadanos que no han logrado agendar un espacio para tramitar su pasaporte. “No he podido sacar la cita ¡imposible! ayer a las 12:05 no había disponibles, qué mal”, escribió Maritza Botina.



“Puro cuento, yo llevo un mes tratando de sacar la cita y no he podido y ya hice el primer pago y nadie le resuelve si no que le dicen todo por la página”, comentó Marlen Delgado.



El costo del pasaporte para este 2022

es de $288.500, de los cuales $173.500 van para la Gobernación y 115.000 a Cancillería.

¿Qué está pasando? Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, reconoció que hay un colapso en el sistema por la alta demanda.



“Han entrado hasta 9000 personas al tiempo y en siete minutos ya no tengo citas. Es demasiada congestión, tenemos unas capacidades y podemos tener conectadas 5000 personas al tiempo y se cae la página porque hay más intentándolo”, dijo el funcionario.



La situación se presenta, según Murcia, porque en el inicio del año la expedición de pasaportes en muchas regiones cercanas al Valle como Cauca, Risaralda y Quindío estuvieron cerradas y la gente se vino para Cali a realizar el trámite. Y aunque en algunos de estos territorios ya se retomó el servicio solo otorgan 200 citas diarias, mientras que el Valle se dispone de 1.200.



"Llevo todos los días de este año 2022 tratando de agendar una cita y no ha sido posible hasta ahora. Dejen de estar engañando la gente así"

Wilson Múnera Ciudadano caleño

“Esto hace que haya mucha gente inconforme porque la demanda es mayor, el 30% y 40% de los que solicitan el pasaporte son vallecaucanos, el resto de otros departamentos. Esto es un colapso a nivel nacional y nos tiene reventados”, dijo.



Esta dificultad se ha prestado para que los tramitadores hagan su agosto, en las redes y en las cercanías a la Gobernación y a la oficina de pasaportes ofrecen el servicio de sacar la cita por $40.000 y hasta por $100.000. Todo se hace a través de una línea de Whatsapp, por donde solicitan el comprobante del primer pago del pasaporte para hacer el trámite. Sin embargo, también aclaran que no lo pueden hacer de un día para otro por la alta demanda.



Al respecto Murcia dijo “que alguien te saque la cita no es ilegal y hemos hecho campaña para que la gente no entregue sus datos a personas desconocidas”.



Asimismo, afirmó que frente a posibles temas de corrupción al interior de la oficina de pasaportes, “hemos hecho todos los blindajes. Uno de ellos es la denuncia con la Fiscalía y el CTI, que están haciendo seguimiento y nos han dicho, hasta hoy, que no ha habido ningún problema. Ningún funcionario puede cobrar por agendar una cita y no lo podemos permitir y en eso hemos venido trabajando, hemos hecho todos los controles”, dijo.

La Gobernación dispone de 1200 citas diarias para tramitar el pasaporte. Estas se piden desde las 12 del día en internet.

Soluciones

Según informó la Gobernación del Valle, se está trabajando en un plan de choque para intentar descongestionar la oficina de pasaportes.



Ya se hizo una jornada en Tuluá y se está pensando hacer varias descentralizadas en Cali durante los fines de semana, para lo cual ya se está haciendo la solicitud a la Cancillería.



“Hay gente que me escribe, estudiantes, adultos mayores, personas que requieren viajar rápido y tratamos de prorizarlos con la Cancillería, a todos les tratamos de buscar una solución”, dijo Camilo Murcia, secretario de Seguridad.