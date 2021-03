La odisea de vacunar a los mayores de 80 años contra el covid-19 en el Valle

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La titánica labor de vacunar a más de 143.000 adultos mayores de 80 años en el Valle del Cauca no parece andar a buen ritmo. Esto, no solo por la llegada a cuenta gotas de las vacunas por parte de las farmacéuticas, sino por la falta de actualización de datos de esta población en las EPS.



De acuerdo con la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, la ubicación de esta población ha resultado compleja, lo que ha redundado en que el proceso de agendamiento de los adultos mayores se dilate.



“Con el personal de salud el proceso ha sido ágil porque es personal institucional, captado y ampliamente conocido. Pero con los adultos mayores no ha sido tan sencillo, pero estamos en una fase en la que podemos hacer un recambio rápido, por lo que si una persona no aparece tenemos otra que puede ser vacunada mientras se ubica a la otra”, explicó Lesmes.



La funcionaria indicó que el Departamento ha recibido 8806 vacunas para suministrarlas a los adultos mayores de 80 años, y si se tiene en cuenta que la población situada en este rango de edad es de 143.000 personas dicho recambio en los turnos de vacunación “es fácil”.

Lea también: 15 habitantes de calle, mayores de 80 años, ya fueron vacunados contra el covid-19 en Cali



“Estamos haciendo seguimiento a presión para lograr estos recambios rápidos con los directores locales de salud y la vacunación de lo que ya tenemos. Este ejercicio todavía es posible manejarlo, pero cuando llegue un número adicional de vacunas tendremos que cambiar de estrategia”, aseguró Lesmes, quien señaló que se espera que en los próximos días lleguen al Departamento 100.000 dosis, de las cuales el 54.000 deberán aplicarse en Cali.



Ante esta situación y teniendo en cuenta que el principal insumo para abordar a esta población es su información de contacto, se conminó tanto a las EPS como a los afiliados a actualizar sus datos par hacer más expedito el proceso de vacunación.



“Lo que encontramos es que las bases de datos no están actualizadas, hay personas que nunca en la vida han recibido atención por su EPS y nos va a costar trabajo encontrar a los adultos mayores que están afiliados pero no tienen sus datos actualizados; esto es mucho más complejo cuando las ciudades son grandes y más sencillo cuando hay municipios pequeños en los que podemos usar fuentes de información secundaria, como la promotora de salud, el médico o un líder comunitario nos ayude a ubicar a la gente”, dijo Lesmes.



En ese sentido, la Secretaria de Salud Departamental hizo un llamado para que quienes tengan parientes que son adultos mayores de 80, que no han sido identificados, se acerquen a las Direcciones Locales de Salud para actualizar datos y para decir donde están y encontrar con mayor seguridad.



De otro lado, en Cali la Secretaría de Salud también ha recurrido a las bases de datos para contactar a los 59.354 adultos mayores de 80 años que deben ser vacunados en esta primera fase. En la ciudad, según se expresó desde la dependencia, también se han hecho socializaciones con las EPS para insistir en la actualización de la información de contacto de sus pacientes y mejorar la efectividad del agendamiento para la vacunación.



No obstante, el canal más directo en caso de pertenecer a este grupo poblacional, no contar con sus datos actualizados en la EPS y requerir la vacuna, es llamar a la línea 4865555, opción 1. Este teléfono fue habilitado por la Secretaría de Salud para agilizar el agendamiento de citas.

Le puede interesar: Diez dudas de los caleños sobre la vacunación anticovid-19



Entre tanto, el gerente de la ESE Suroriente, Carlos Arizabaleta, indicó que para avanzar en la vacunación hay especialistas recorriendo los barrios para ubicar a los adultos mayores.

Para actualizar los datos en su EPS:



Las EPS habilitaron un espacio en sus páginas web para que sus afiliados actualicen sus datos:



* Asmet Salud: https://oficinavirtual.asmetsalud.com/#/ov/afiliados/-actualizar-datos-de-contacto

* Coomeva: http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id>155043

* Coosalud: http://portalautogestion.coosalud.com/login

* Emssanar: https://www.emssanar.org.co/actualizaciondedatos

* EPS Sura: https://www.epssura.com/mas-opciones-principal/enlaces--de-interes-mainmenu-111?id>704

* Mallamás: http://190.121.144.13

* Nueva EPS: https://www.nuevaeps.com.co/actualizacion-datos#no-back

* Salud Total: https://saludtotal.com.co/

* Sánitas: https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-portal-eps/beneficios-oficina-virtual#gsc.tab>0

* SOS: https://centralaplicaciones.sos.com.co/PortalTransaccionalWeb/paginas/afiliados/Logueo/login.jsf