Jamundí se transforma para la gente

Jamundí ha sido tradicionalmente un municipio receptor de población, que acoge a residentes de otras regiones, lo que ha llevado a que en los últimos años registre un importante crecimiento urbanístico, sobre todo hacia la periferia. No obstante, dicho desarrollo requiere de procesos que garanticen oportunidades para todos sus habitantes.



Por este motivo, desde dependencias como la Secretaría de Infraestructura Física, liderada por Diana Carolina Villegas Casanova, la Administración Municipal trabaja en iniciativas que tienen como objetivo brindarles mejores condiciones de vida a los jamundeños. Por ejemplo, la ampliación del alumbrado público y la remodelación de la plaza de mercado.



En diálogo con El País, la funcionaria, quien es egresada del programa de Arquitectura de la Universidad del Valle y Magíster en Proyecto Urbano, compartió detalles sobre estas obras que hacen parte de los Planes Huella.

¿Qué son los Planes Huella?

​

Son proyectos que buscan cambiarle la cara al Municipio, en materia de educación, deporte, salud y espacio público. Se conocen como Educación para las Oportunidades, Vías para el Desarrollo y Centro para la Felicidad.



¿En qué consiste el programa Educación para las Oportunidades?



El alcalde ha hecho énfasis en que no se trata solo de la transformación física, sino de la de los ciudadanos. Por eso, de la mano de secretarías de Educación y Planeación se trabaja para darle una mejor infraestructura educativa al Municipio, así como programas que ayuden a formar personas integrales.



¿Qué obras se materializarán en Jamundí mediante este programa?

​

Educación para las Oportunidades permitió que este año se iniciara la construcción del Sena, ya que la sede más cercana es la de Salomia y para los jamundeños es complejo llegar hasta allá. Para ellos conseguimos recursos nacionales. La idea es que esa oferta se adapte a nuestras necesidades.



¿Cómo avanza el proyecto para la construcción de la sede de la Universidad del Valle en Jamundí?



A buen ritmo. Esto ha sido posible gracias a Educación para las Oportunidades, con lo que la universidad pública se traslada al territorio. Univalle ya está funcionando a nivel de nodo en el Colegio Ángel María Camacho; el programa ya está andando y la idea es que cuando el edificio esté construido solo baste hacer el trasteo para que no pase como ocurrió en el Colegio El Rodeo, que estaba la infraestructura entregada y no tenían cómo ocuparlo, porque pasados dos años no había docentes ni equipamiento.

Diana Carolina Villegas Casanova, egresada de la Universidad del Valle. Foto: Especial para El País

"Dotamos de maquinaria menor y herramientas al Municipio y a los trabajadores oficiales, con el fin de tener un equipo con suministros para atender los diferentes frentes de su labor”

¿Cómo se refuerza la infraestructura educativa?



Durante 2020 y 2021 nos encargamos de apoyar con cuadrillas de trabajadores oficiales, en articulación con rectores de instituciones como la Escuela Ciro Velasco, Nuestra Señora del Portal, Manuela Beltrán, Colcentral, Litecom, la Escuela el Gaitán, Rosalía Mafla, San Isidro y la Escuela Portal de Jamundí la reparación de los centros educativos en cuanto a pintura y enchape. De este modo, buscamos que las instituciones no tengan que sacar de su presupuesto para este tipo de trabajos y puedan invertir recursos en otros frentes en los que no podemos apoyarlos.



¿En qué consiste Vías para el Desarrollo?



Con este Plan Huella atendemos el alumbrado público y las vías. Priorizamos las vías regionales y rurales, considerando que el mal estado de las mismas se debe no solo a la falta de inversión, sino a la carencia de estudios. Por otro lado, en relación con la conectividad regional le apostamos al Tren de Cercanías, para el que hemos destinado inicialmente mil millones de pesos para avanzar con los estudios.

Desde el 2020, en las vías rurales invertimos más de $5.000 millones mediante el convenio suscrito entre el Municipio y el Comité de Cafeteros.



En cuanto a alumbrado público, intervenimos tramos que no contaban con este servicio, como la Vía Panamericana entre Cotolengo y el puente de ingreso al Municipio; los corredores de Timba - La Balsa y Guachinte - Robles; así como el sector de Terranova.



En total tuvimos en 2021 una expansión de $1.878 millones 188.716 y este año tenemos más de $2.200 millones.



"Poca inversión y problemas técnicos en la infraestructura de los últimos 30 años, llevó a un deterioro de las vías en Jamundí. La Administración gestiona recursos para lograr el impacto anhelado por la comunidad”.

¿En qué aspectos se va a enfocar el Centro para la Felicidad?

​

Esta es una apuesta por dignificar al ciudadano durante su estadía temporal o permanente en Jamundí. Queremos renovar espacios como la Galería Municipal que se encontraba en abandono para hacerla más atractiva, funcional y digna. La obra de modernización de la plaza arrancó hace más de un mes.



Haremos construcción con actividad en sitio, es decir, nos vamos a ir moviendo dentro de la plaza de mercado, sin que se dé una reubicación total para no afectar las ventas del comercio.



Igualmente, en el Centro de la ciudad tenemos una apuesta por la construcción de un clúster universitario en el territorio donde se encuentra el Colegio Litecom, dónde vamos a tener el apoyo de la Univalle y otros aliados.



¿Qué se está haciendo para recuperar el espacio público en Jamundí?

​

Intervenimos el Parque Piloto y el Parque del Zanjón Lineal Barrancas. Con ello buscamos que los jamundeños vuelvan a encontrarse en lo que antes eran sitios problema. Asimismo, el año pasado instalamos en ocho parques de Jamundí espacios para crossfit y juegos infantiles, mientras construimos el parque de nuevas tendencias en el sector de Pangola.

