Invasores de fundación Paz Animal en Dagua se justifican con discurso presidencial de Petro

Un grupo de alrededor de 200 personas que trató de invadir un predio de la Fundación Paz Animal en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, estaría justificando estas vías de hecho en discurso presidencial de Gustavo Petro.



Cabe recordar que desde este martes se conoció que una gran cantidad de personas ingresó al lugar utilizando machetes y otros objetos contundentes, e incluso dañaron los corrales de los caballos.



En video quedó registrado el momento en que uno de los hombres asegura que el predio ya no es privado y los campesinos pueden ocuparlo.



“Algunos nos pueden decir que no lo podemos hacer porque es un predio privado. Esto no es predio privado, esto ya es del Estado. El Gobierno dice que todas las tierras decomisadas pasarán al campesino para que cultive y produzca”, manifestó el sujeto.

"Esto no es predio privado, esto ya es del Estado y el gobierno dice que todas las tierras decomisadas pasarán al campesino para que cultive y produzca": cerca de 150 personas invadieron un predio administrado por la @SAESAS1 en el que se encuentra la fundación Paz Animal. 🧵 pic.twitter.com/xB9PjjeHrB — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 24, 2022



Al respecto, la alcaldesa del municipio de Dagua, Ana María Sanclemente, solicitó al Gobierno Nacional explicar qué ocurrirá con estas tierras.



"Pido al presidente que de claridad para que las comunidades entiendan cuál es su sentir y cuál es el mecanismo que se están planteando para que estos bienes pasen a manos de las comunidades y nos evitemos estas confrontaciones y situaciones que nos están generando conflicto dentro de los municipios”, dijo la mandataria local en diálogo con Blu.



Y señaló también que “es muy preocupante la situación y la verdad es que las personas no entienden eso de la voz de la alcaldesa ni de la gobernadora, porque lo escucharon del presidente de la república y bajo eso se están argumentando".



Según Sanclemente, una de las personas que llegó a este lugar aseguró que el senador Alexander López lo había enviado. Sin embargo, el congresista desmintió esta versión a través de un comunicado.



“No tengo ningún tipo de relación con el hombre del video, ni tengo conocimiento de las manifestaciones que realizan en el mismo”, afirmó López.



Además, aclaró que muchas personas participaron como voluntarios en su campaña política o conocen su nombre, pero “esto no significa que sean mis delegados o voceros”.