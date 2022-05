Incineran camión en zona rural de Tuluá tras supuesta amenaza de disidencias de las Farc

En el corregimiento San Rafael, en el municipio de Tuluá, fue incinerado un camión de servicio particular, en la tarde de este viernes.



Según informó el Departamento de Policía del Valle, el hecho se presentó aproximadamente a las 2:00p.m. en zona rural del municipio ubicado en el centro del departamento.



El conductor del vehículo fue abordado por cuatro sujetos que se movilizaban en motocicletas, quienes lo obligaron a descender y, después, incineraron el camión.

El coronel Ever Yovanni Gómez Reyes, comandante (e) de la Policía Valle, confirmó que en la tarde de este viernes hombres armados incineraron un vehículo en el corregimiento de San Rafael, en el municipio de Tuluá.



Este hecho de violencia ocurrió menos de un día después del consejo de seguridad que presidió el ministro de Defensa, Diego Molano, en Tuluá.



Al parecer, en la vía donde fue incinerado el vehículo fue dejada una pancarta con un mensaje intimidatorio que sería de la compañía Adán Izquierdo de las Farc.



En imágenes que circulan en redes sociales, aparece una pancarta que dice: "la compañía Adán Izquierdo de las FARC les informamos a todas las comunidades que se prohíbe el paso de toda clase de vehículos que sobrepase tres toneladas".



No obstante, las autoridades aún no confirman si este grupo armado fue el responsable de la quema del camión.



Al respecto, el coronel Ever Yovanni Gómez Reyes. comandante (e) de Policía Valle, informó que "se está realizando un trabajo articulado con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y unidades de Policía Judicial para dar con los responsables de este hecho".