Hombre murió durante cabalgata en Palmira, ¿qué fue lo que pasó? Esto dice el Alcalde

Una persona muerta, cuatro más lesionadas y varios caballos heridos es el saldo que dejó una cabalgata realizada en la tarde de este martes en el sector de Parques de la Italia, en Palmira.



Fabio Nelson Herrera, de 39 años, fue la víctima que dejó un accidente registrado en el marco de este evento privado, que se llevó a cabo en el sur del municipio. Según indicaron las autoridades, el hombre murió debido a un trauma craneoencefálico ocasionado por el golpe que recibió en su cabeza en el momento en que se cayó de su caballo cuando, al parecer, intentaba ayudar a una mujer.



De acuerdo con lo explicado por el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, tras el accidente el jinete fue llevado a un centro médico de la ciudad donde luego fue trasladado a una Clínica en la que, hacia las 4:00 a.m. de este miércoles, falleció debido a la gravedad de la contusión.



"Lo primero es lamentar el fallecimiento del hombre. El accidente se registró hacia las 4:30 p.m. en la Carrera 24 con Calle 5. Además del caso lamentable, tenemos 4 heridos más, hubo dos que no autorizaron traslado a centros asistenciales y, según el reporte los veterinarios de la Alcaldía, también tenemos 4 equinos heridos", explicó Escobar a El País.



Lea además: ¿Qué hay detrás del homicidio del cantante del Petronio Álvarez? hablan las autoridades



Con relación al acompañamiento que tuvo el evento durante su desarrollo, el Alcalde detalló que este contó con la presencia no solo de funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía, sino también de miembros de la Fuerza Pública.



"Hubo personal verificando cómo transcurría, había funcionarios de la Secretaría de Salud y de la Tránsito. Además, hubo presencia de la Policía Nacional que acompañó la cabalgata con varias de sus unidades, entre ellas su grupo de Carabineros. Había unos 120 policías para el control del evento", aseveró.



Aunque la cabalgata recibió la autorización de la Alcaldía para realizarse, a pesar de que fue negada en una primera oportunidad y de que tuvo que ser aplazada en una ocasión, el Mandatario explicó que finalmente el desarrollo de este evento no cumplió con los requisitos que habían sido solicitados por la Administración Municipal.



"Iniciaron trámites en septiembre e inicialmente fue negada por algunas garantías de logística. Finalmente se otorgó el permiso con varias condiciones como tener veterinarios, puntos de hidratación y cumplir con un horario específico, lastimosamente el balance es muy negativo y nos muestra que no se cumplió con los requisitos", mencionó.



Lea también: Verbena de Ulpiano se realizará a pesar de aumento de contagios de covid-19 en Cali



Según indicó el Alcalde, aunque los organizadores se habían comprometido con que el evento se realizaría hasta máximo las 8:30 p.m., el reporte de las autoridades indica que este se extendió por cerca de dos horas más. "Desde el PMU tenemos reportes de que había caballos por ahí andando hasta las 10:30 - 11:00 p.m.", dijo Escobar.



Al respecto, el Alcalde confirmó que la Secretaría de Gobierno se encargará de interponer las sanciones correspondientes a la empresa organizadora y que, además, su administración emitirá una resolución para que este tipo de eventos no se realicen en la zona urbana del municipio.



"Ya se dio la instrucción para que inicien con las sanciones, pero lo que vamos a hacer también desde el municipio es expedir una resolución para que, de una vez por todas, no se le de cabida a este tipo de eventos en la ciudad", precisó el Mandatario.