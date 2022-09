Gobierno cumplió y envió al Esmad a desalojar predios que fueron invadidos en el Cauca

El plazo se cumplió y después de que el Gobierno Nacional diera 48 horas para que se terminaran las invasiones irregulares de predios privados, este viernes hubo un fuerte enfrentamiento entre uniformados del Esmad y varios indígenas en zona rural del municipio de Caloto, Cauca.



De acuerdo con lo conocido al respecto, la presencia del Esmad en la zona habría sido una orden de desalojo en el marco de las advertencias que lanzó el Gobierno Nacional. Sin embargo, el propio Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, señaló que hubo enfrentamientos y que no se trató de un operativo para sacar a las comunidades de los predios ocupados, sino de lo que calificaron como un “ataque”.



Hay varias versiones encontradas. Desde la mañana del 2 de septiembre el Cric compartió un video en el cual se evidenció el intercambio violento. Aunque las autoridades no lo han confirmado, ciudadanos que estaban en la zona indicaron que el Esmad habría utilizado tanquetas, así como gases lacrimógenos.



Lea además: Los hallazgos administrativos en informe de la Contraloría sobre la Feria de Cali 2021



El hecho ocurrió en una finca de Caloto y sobre el enfrentamiento hay varias versiones encontradas. Por un lado, los indígenas advirtieron que fueron las fuerzas del Esmad las que atacaron a la comunidad.



“No pasaron ni 48 horas y el Esmad está en tercera línea, utilizan armas de fuego. Inician no desalojos, sino ataques a comunidades reclamantes de tierra en Caloto”, señaló el Cric. Según algunas versiones, en medio de la hostilidades cruzadas había jóvenes, niños y mujeres indígenas.



Sin embargo, fuentes en terreno le dijeron a Vanguardia que varios miembros de esas comunidades intentaron ingresar a la fuerza a una finca que aún no había sido invadida y que la Fuerza Pública reaccionó. Al parecer, varios policías resultaron heridos durante el enfrentamiento.



Esas mismas fuentes también advierten que algunos de los hombres que se enfrentaron con el Esmad habrían usado papas bomba e incluso se conoció un video en el cual un uniformado da cuenta de las esquirlas que tenía uno de estos artefactos.



Lea también: Exconcejal de Huila implicado en homicidio de periodista se quitó la vida en plena audiencia

Las órdenes del Gobierno

En los últimos días, el Gobierno Nacional se ha pronunciado con vehemencia en contra de la invasión irregular de predios. De hecho, el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, recordó que podían llevarse a cabo procesos de desalojo 48 horas después de que se presentara la toma de un predio. “La instrucción es privilegiar siempre el diálogo sobre las medidas de fuerza”, indicó Velásquez.



A nivel nacional, hay asentamientos irregulares de miles de familias en predios particulares. Esta situación está presente en departamentos como Arauca, Bolívar, Cauca, Huila y Valle del Cauca.



“Vemos con preocupación las acciones y las decisiones que se están tomando frente a las comunidades. Ellas siguen ahí. Esta situación es lamentable, pero seguimos hablando, seguimos dispuestos al diálogo. Y hasta tanto el Gobierno no dé una respuesta inmediata, las comunidades van a seguir ahí en ese ejercicio“, dijo Milady Vahue.



A su vez, señaló que las comunidades que se encuentran en “un ejercicio de liberación” en un predio conocido como Finca La Margarita. En total, son cerca de 35 familias, que se asentaron en el lugar desde hace un año.